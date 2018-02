Der Eurocity der Deutschen Bahn war am Montagmittag auf dem Weg von Graz nach Saarbrücken. Aber in der Nähe des Bahnhofs von Niklasdorf in der Steiermark stieß der EC 216 mit einem Regionalzug seitlich zusammen. Nach Angaben der Behörden kam dabei eine Person ums Leben. Viele Reisende wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich in einem Kreuzungsbereich. Noch gibt es keine genaueren Angaben dazu, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Aber die Ermittlungen wurden aufgenommen.