Ein österreichischer Polizist hat laut Behördenangaben einen Kollegen mit einer Schusswaffe tödlich getroffen. Der Zwischenfall ereignete sich am Montag in der Polizeiwache in Trieben, wie die Sicherheitsbehörde der Steiermark mitteilte. Der Verdächtige wurde festgenommen. Beamte aus dem benachbarten Bundesland Salzburg nahmen die Ermittlungen auf. Details zu dem Zwischenfall wurden zunächst nicht bekanntgegeben.