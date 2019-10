Dr. Shotwell, ein engagierter Schulleiter aus Rockingham im US-Bundesstaat North Carolina, bereitet sich auf die Verleihung eines Universitätsabschlusses vor.

Auf dem Sterbebett erhält Camden Dillard, ein Student der Universität von Greensboro, seinen Abschluss.

O-Ton.





Wenige Stunden später ist er tot.

Die tragische Geschichte: Camden Dillard erkrankte im letzten Jahr seines Studiums an Bauchspeicheldrüsenkrebs.





Dillard hatte sein Studium bis auf eine Prüfung abgeschlossen. Sein Ziel: Seinen drei Kindern zu beweisen, dass man im Leben alles erreichen kann.

Und diesen Wunsch erfüllte ihm nun der Schulleiter der Schule, an der Dillard neben seinem Studium gearbeitet hat.

Der Schulleiter hatte Briefe an die Universität geschrieben und Dillards tragischen Fall geschildert. Die reagierte prompt und stellte dem todkranken Studenten sein Diplom aus.

Dr. Shotwell hatte die Ehrung bis zum letzten Moment geheim gehalten. Vor der versammelten Familie überreichte er feierlich das Diplom.

Später am Abend verstarb Camden Dillard an den Folgen seiner Krankheit.

Laut der Frau des Verstorbenen ist die Botschaft bei seinen Kindern angekommen, Zitat: "Isiah spricht über nichts anderes, ‚Ich will später aufs College gehen wie mein Papa. Ich will meinen Papa stolz machen. Ich will es genauso machen wie mein Papa.‘"

