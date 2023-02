von Christine Leitner Nach dem gefährlichen Zugunglück in Ohio fürchten die Bürger gesundheitliche Risiken. Die Behörden geben Entwarnung – obwohl die langfristigen Folgen kaum abschätzbar sind.

"Welcome to (...) the Place you want to be." Mit diesem Slogan wirbt der 4700 Seelen große Ort East Palestine für sich. Doch viele Anwohner sind heute unsicher, ob East Palestine wirklich der Ort ist, wo sie bleiben wollen – und können. Das Dorf im Osten des US-Bundesstaates Ohio direkt an der Grenze zu Pennsylvania war bisher kaum bekannt. Das änderte sich schlagartig, als am 3. Februar ein Güterzug entgleiste und mit seiner giftigen Fracht für Aufregung sorgte. Verletzt wurde zwar bei dem Vorfall niemand, allerdings mussten 2000 Menschen im Umfeld von anderthalb bis drei Kilometer des Unglücks ihre Häuser und Wohnungen wegen der Explosionsgefahr verlassen.

Anwohner fühlen sich nach dem Desaster an den Film "White Noise" erinnert. Darin geht es um eine Familie, die nach einem Chemieunfall wieder in ihr Zuhause zurückkehrt. Ben Ratner und seine Familie hatten sich 2021 als Statisten bei den Dreharbeiten beworben, heute kann er sich den Film nicht mehr zu Ende ansehen, weil die Ereignisse plötzlich nicht nur real, sondern auch so nah dran an seinem Leben sind. "Die erste Hälfte des Films ist genauso wie das, was hier gerade passiert", sagt Ratner dem US-Sender CNN. Als die Behörden zur Evakuierung aufriefen, musste die Familie gehen, kam zwischenzeitlich bei Freunden unter. Jetzt sind sie zurückgekehrt. Ob sie bleiben können? Ungewiss.

Zwar haben die Behörden Entwarnung gegeben. 456 Häuser seien auf chemische Rückstände untersucht worden. Gefunden habe man nichts. Auch in Luft und Wasser seien keine kritischen Rückstände entdeckt worden, heißt es von den Behörden. Doch die Bewohner erleben das nach ihrer Rückkehr anders: In den sozialen Medien kursieren Bilder von verendeten Hof- und Haustieren. Zudem klagen die Menschen über einen durchdringenden chemischen Geruch.

Vier Wasserläufe sollen auf einer Länge von 7,5 Meilen sind kontaminiert sein, verkündet die Direktorin des Ohio Department of Natural Resources, Mary Mertz, auf einer Pressekonferenz. "Wir haben auf der Grundlage unserer Probenahme und Modellierung etwa 3500 tote Fische in diesem Gebiet, in diesen Bächen, Nebenflüssen und Wasserstraßen geschätzt", berichtet sie weiter.

Krebserregende Chemikalien machen Anwohnern Angst

Derweil breitet sich Unmut in der Bevölkerung aus, weil die gesundheitlichen Risiken und Langzeitfolgen nicht abschätzbar sind. Bei dem Zugunglück waren mehrere Waggons entgleist, in denen Chemikalien wie Vinylchlorid transportiert wurden. Dabei handelt es sich um ein leichtentzündliches Gas, das bei Kontakt mit der Luft explodieren kann. Die Behörden hatten das Gas wegen der Explosionsgefahr aus den Waggons entweichen und abbrennen lassen.

Vinylchlorid wird vor allem für die Herstellung des meistverkauften Kunststoffs PVC verwendet. Eingeatmet kann das Gas Beschwerden wie Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schlaflosigkeit, Taubheitsgefühle in Füßen und Händen, Herzrhythmusstörungen bis hin zu Atemlähmungen verursachen. Der Stoff gilt zudem als krebserregend. Sind Menschen dem monate- oder jahrelang ausgesetzt, können sie die sogenannte "Vinylchlorid-Krankheit" entwickeln. Sie äußert sich unter anderem durch Veränderungen von Haut und Knochen, Leberschäden und ein beeinträchtigtes Nervensystem.

Medienberichten zufolge klagten zurückgekehrte Anwohner in East Palestine bereits über Kopfschmerzen und Taubheitserscheinungen. Die Behörde wiesen allerdings darauf hin, dass die Beschwerden nicht nur auf Vinylchlorid zurückzuführen seien. Die Environmental Protection Agency (EPA) in Ohio veröffentlichte eine Liste der Chemikalien, die bei dem Vorfall in die Luft gerieten und Hustenreiz, Schwindel und Benommenheit auslösen können.

Wut wegen mangelnder Transparenz

Neben die Sorge vor Gesundheitsschäden tritt auch Wut über mangelhafte Transparenz. Erst drei Tage nach dem Vorfall riefen die lokalen Behörden die Menschen dazu auf, ihr Zuhause zu verlassen. Ratner erinnert sich im Gespräch mit dem US-Sender CNN noch daran, dass am Tag nach dem Unglück Sirenen zu hören gewesen seien, während übel riechender Dunst durch East Palestine waberte.

Danach kommunizierten die Behörden konfus: Die Bürger wurden dazu aufgerufen, Wasser nur noch aus Flaschen zu konsumieren, während die Wasserversorger entwarnten. Der Gouverneur von Pennsylvania ging in einem öffentlichen Brief die Bahngesellschaft Norfolk Southern wegen "ungenauer Informationen und widersprüchlicher Modellierung" der Auswirkungen der Entgleisung an. Das Unternehmen sei zudem nicht verpflichtet gewesen, seine toxische Fracht den Behörden zu melden.

Zuletzt versammelten sich Hunderte Bürger auf einer Informationsveranstaltung. Norfolk Southern schickte keinen Vertreter und begründete dies mit vorausgegangenen Angriffen auf Mitarbeiter und Angestellte. Das Unternehmen stellte 1,2 Millionen Dollar bereit, um die Evakuierungskosten der Betroffenen zu decken. Zudem teilte ein Sprecher mit: "Wir säubern das Gelände auf umweltverträgliche Weise, entschädigen die von Entgleisung betroffenen Anwohner und arbeiten mit Mitgliedern der Gemeinde zusammen, um herauszufinden, was nötig ist, um East Palestine zu helfen, sich zu erholen und zu gedeihen."

Die meisten Bürger beruhigt das nicht. Sie werfen dem Konzern vor, sich mit der Beteiligung an den Evakuierungskosten freikaufen zu wollen, ohne weiter Verantwortung zu übernehmen.

Aufräumarbeiten sollen noch Jahre dauern

Wie viele andere überlegen auch Ratner und seine Familie, ob sie in East Palestine bleiben wollen. Er und seine Frau betreiben in dem Dorf ein Café, planten bereits das Zweite. East Palestine zu verlassen, fiele ihnen schwer. "Dort haben wir unsere Kinder gorßgezogen, das College abgeschlossen, ein Unternehmen gekauft, das war unser Platz", sagt Ratner. Zudem treibt ihn die Frage um, ob er sein Haus künftig verkaufen muss und ob es nach dem Vorfall überhaupt noch etwas wert ist.

Nach EPA-Angaben wird der erste Unfallbericht in vier bis sechs Wochen erwartet. Die abschließende Untersuchung und die Aufräumarbeiten werden dagegen rund zwei Jahre in Anspruch nehmen.

Bis das East Palestine wieder der "Place to be" ist, kann es also noch lange dauern.

