Fünf Menschen wurden hier vermisst, am Montag im südlichen US-Bundesstaat Oklahoma. Ort der Gasexplosion war eine Bohrstelle, die vom Konzern Red Mountain Operating Co betrieben wird, wie lokale Behördenvertreter sagten. Die Explosion geschah am Vormittag Ortszeit in der Nähe von Quinton, einer Kleinstadt in Oklahoma. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht dazu, ob und inwieweit es nach diesem Unglück Opfer gegeben habe. Laut der Oklahoma Corporation Commission ereignete sich das Unglück, als versucht wurde, eine neue Quelle anzubohren.