Eine 28-jährige Australierin machte eine schockierende Entdeckung: Der Mann, der innerhalb von drei Monaten rund 2000 Dollar für ihre sexy Fotos ausgegeben hatte, war der Partner ihrer Mutter.

Man kann davon halten, was man will, aber das Erotikportal OnlyFans ist für viele junge Menschen, die sich nicht schämen, ihren Körper zu zeigen, zu einer populären Verdienstquelle geworden. Bei OnlyFans können Fotos und Videos geteilt werden, meist erotischer Natur, für die Abonnenten Geld zahlen. So besserte auch Taila Maddison aus Australien ihr bescheidenes Gehalt als Verkäuferin auf. Vor zwei Monaten beschloss sie, einen OnlyFans-Account zu eröffnen.

Und tatsächlich funktionierte dies für die 28-Jährige direkt recht gut. Besonders einer ihrer Abonnenten schien völlig begeistert von den Fotos zu sein, die sie teilte. Er gab in den zwei Monaten, die sie bis dahin auf der Plattform aktiv war, rund 2000 australische Dollar für ihre Inhalte aus. Zudem schrieb er sie regelmäßig an und bat sehr spezifisch um Fotos in Unterwäsche in bestimmten Räumen ihres Hauses. Anfangs wunderte die junge Frau sich darüber nicht groß, freute sich stattdessen über die Einnahmen. Doch mit jeder Woche fragte sie sich mehr, wer der mysteriöse Superfan sein könnte.

OnlyFans: 28-Jährige wollte ihr Gehalt aufbessern

Als Taila Maddison sich entschied, auch einen TikTok-Account anzulegen, folgte der Mann ihr auch dort – mit demselben Nutzernamen wie bei OnlyFans, weshalb sie ihn direkt wiedererkannte. Doch dann passierte etwas Ungewöhnliches: TikTok wies die 28-Jährige darauf hin, dass der Account ihres "besten Kunden" mit einer Telefonnummer in ihren Kontakten verknüpft war. Allerdings nicht, mit welcher. Durchs Ausschlussverfahren konnte sie den Kreis der Verdächtigen auf sechs Personen eingrenzen. Und während sie diese im Kopf durchging, sagte ihr Bauchgefühl ihr schon deutlich, dass es wohl der schlimmstmögliche "Kandidat" sein musste – ihr Stiefvater.

Bei diesem handelte es sich um den langjährigen Partner ihrer Mutter, der für Taila zwölf Jahre lang wie ein Vater gewesen war. Sie war völlig geschockt. Um sicherzugehen, schrieb sie dem mysteriösen Follower eine simple Nachricht: "Ich weiß, wer du bist." Nur Minuten später erhielt sie eine SMS von ihrem Stiefvater: "Tay, kann ich bitte kurz mit dir reden?" Da war der Fall für sie geklärt. Die junge Frau, die tatsächlich auch noch bei ihren Eltern wohnte, packte ihre Sachen und verbrachte die Nacht bei ihrem Freund. Sie blieb dort eine Woche, erholte sich nur langsam von dem Schock. Dann zog sie ihre jüngere Schwester ins Vertrauen.

Ihre Schwestern unterstützten Taila

Zusammen mit ihren anderen Schwestern offenbarte Taila dann ihrer Mutter, was sie vermutete. Die war, natürlich, völlig fassungslos. Sie wollte von ihrem Partner selbst hören, was er dazu zu sagen hatte. Also rief die junge Frau ihren Stiefvater an – er hatte sie ja gefragt, ob sie mit ihm reden könne. Anfangs stritt er alles ab, sah dann aber ein, dass Taila sich sicher war und er sich nicht aus der extrem unangenehmen Situation herausreden konnte. Er bat sie, ihrer Mutter nichts zu erzählen, das würde er schon selbst übernehmen. Dass die Mutter neben ihrer Tochter saß und alles mithörte, ahnte er nicht. Taila glaubt: "Ich denke, er wollte alles unter den Teppich kehren." Das gelang nicht.

Ihr Stiefvater tat anschließend das, was wohl unter den gegebenen Umständen das vernünftigste war: Er packte hastig seine Sachen und zog aus dem gemeinsamen Haus der Familie aus. Weder Tailas Mutter noch ihre Töchter haben noch Kontakt zu ihm. Innerhalb der Familie gab es nach dem großen Knall zeitweise Streit – die Mutter gab in ihrer Aufgewühltheit Taila und OnlyFans die Schuld an ihrer Trennung.

"Für eine Weile war ich Staatsfeind Nr. 1 in meiner Familie", berichtet die 28-Jährige. "Aber meine Mutter hat das Ganze nun verarbeitet und wir haben alle begonnen, unser Verhältnis zu reparieren. Er ist komplett von der Bildfläche verschwunden, niemand hört von ihm, niemand weiß, wo er lebt. Ich bin nur froh, dass ich wieder eine gute Beziehung zu meiner Mutter und meinen Schwestern habe."

