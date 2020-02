Mehr als zwei Monate ist es her, dass auf White Island vor Neuseeland ein Vulkan ausbrach, während Dutzende Ausflügler auf der kleinen Insel unterwegs waren. 21 Menschen starben durch die Katastrophe bis heute. Der letzte erlag Ende Januar in einer Klinik in Auckland seinen Verletzungen. Viele der Überlebenden werden noch immer in Krankenhäusern in Neuseeland und Australien behandelt.

Zu ihnen gehört auch Lisa D. Die Australierin habe Verbrennungen an mehr als 60 Prozent ihres Körpers erlitten, als sie am 9. Dezember gemeinsam mit anderen Touristen vor der Eruption geflohen sei, berichtet die australische Tageszeitung "The Australian". Seither habe die 48-Jährige in der Spezialabteilung für Verbrennungsopfer des Alfred-Krankenhauses in Melbourne im künstlichen Koma gelegen.

"Es ist ein schwerer Schock"

Doch nun wurde Lisa D. dem Blatt zufolge aufgeweckt - und erfuhr dass ihr Ehemann und ihre Tochter nicht so viel Glück hatten wie sie: Der 53 Jahre alte Gavin und die 15-jährige Zoe überlebten die Katastrophe nicht.

"Sie brauchte eine Weile, bis sie es begriffen hatte, und dann sagte sie immer wieder, sie könne nicht glauben, dass sie gestorben sind", schilderte eine Sprecherin der Familie die Reaktion von Lisa D. auf die Schreckensnachricht vom Tod ihrer Liebsten. "Sie ist sehr bewegt, mehr kann ich nicht sagen", zitierte der Nachrichtensender 7 News ihren Schwiegervater Brian D. "Natürlich, denn es ist ein schwerer Schock."

Brian D. berichtete dem Sender auch von den Erinnerungen seiner Schwiegertochter an das Unglück: "Alles, was sie uns mitteilen konnte, war, dass jemand sagte: 'lauft', als der Vulkan ausbrach", erzählte er 7 News. Sie wisse auch noch, dass sie von Felsbrocken getroffen worden sei. "Lisas letzte Erinnerung an die Tragödie ist, wie sie in einen Hubschrauber geladen wurde."

Lisas Ehemann Gavin wurde den Medienberichten zufolge bereits im vergangenen Monat in Adelaide beerdigt. Die Bestattung von Zoe habe die Familie verschoben, bis ihre Mutter gesund genug ist, um daran teilzunehmen. "Wir befinden uns gerade in der Schwebe, und ich glaube, wir werden noch eine ganze Weile in der Schwebe bleiben", sagte Brian D. 7 News.

Quellen: "The Australian", 7 News