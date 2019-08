Muslime in der ganzen Welt feierten am Sonntag das Opferfest Eid Al-Adha, das zu den wichtigsten Ereignisse im muslimischen Kalender gehört. Das Fest ist vor allem auch ein Familientreffen, und besonders für Kinder ein fröhliches Fest - etwa wie hier in Kairo, wo mit Zuckerwatte, Karussells und Kunstschnee gefeiert wurde. "Eid ist für alle Moslems eine Freude. Es symbolisiert das Opfer, das der Prophet Abraham und sein Sohn Ismail erbracht haben. Eid ist schön." In Bangladesch versuchten so viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen, um noch rechtzeitig zu ihren Familien außerhalb der Hauptstadt Dhaka zu gelangen, dass Züge und Fähren hoffnungslos überfüllt waren. In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, kamen Menschen zum gemeinsamen Gebet zusammen. Ebenfalls ein traditioneller Bestandteil des Festes, wie etwa auch hier, in Afghanistan. Präsident Ashraf Ghani sagte nach dem Gebet in Kabul: "Jeder Afghane wünscht sich den Frieden, und es wird Frieden geben, daran sollten wir nicht zweifeln. Aber ich will einen Frieden, mit dem Afghanistan seine Würde beibehält, damit die Menschen unser Land nicht verlassen." Für viele, die es sich leisten können, gehört auch das Schlachten zur Tradition des Opferfestes - Dabei essen Familien meist nur ein Drittel des Fleisches selbst und verschenken den Rest an die Familie oder an Bedürftige. In Jordanien würdigte Sänger Kathem al-Saher das Opferfest schon vor einigen Tagen. Der Irakische Sänger gilt als Superstar in der aktuellen arabischen Musikwelt, der Pop mit klassischer arabischer Musik verbindet. Selbst in der indischen Region Kaschmir, die derzeit von politischen Spannungen dominiert wird, feierten die Menschen das Fest. "Die uns auferlegten Einschränkungen sind heute sehr gelockert worden. Es ist harmonisch unter den Leuten, wir freuen uns auf das Fest." Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Weltreligion.