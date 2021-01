Hier, im Bioscientia-Labor in Ingelheim, geht es dem Coronavirus derzeit an den Kragen. Im großen Stil wird Material von bundesweiten, positiven PCR-Tests auf das Auftreten von Mutationen untersucht, rund 1.500 Proben werden pro Woche komplett sequenziert. Erfasst werden dabei alle Veränderungen der Erbinformationen von SARS-CoV-2. Die Bundesregierung hatte jüngst Labore verpflichtet, gezielt nach hochansteckenden Virus-Mutationen zu suchen. Bioscientia-Geschäftsführer Oliver Harzer erklärt den Vorgang in seinem Labor. "Ja, beim Sequenzieren versuchen wir sozusagen, die Erbinformation des Virus auszulesen. Das können Sie sich so vorstellen wie ein Text in einem Buch, und wir lesen dann sozusagen Zeile für Zeile, Wort für Wort diesen Text aus und schauen, ist es der Originaltext oder hat sich möglicherweise etwas verändert, hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen und so weiter. Das wären dann die Mutationen." Werden solche Mutationen nachgewiesen, geht eine Meldung ans Robert-Koch-Institut. Bis zu diesem Schritt steckt aber reichlich Arbeit in dem Prozess. In vielen Pipettierschritten muss das Probenmaterial aufgearbeitet werden, auch das Hochleistungssequenziergerät und die anschließende Auswertung beanspruchen Zeit. Nach vier bis fünf Tagen liegt laut Harzer das Ergebnis vor, das dann zum Stein des großen Wissensmosaiks werden kann. "Und die Diskussion, die wir jetzt überall erleben, da geht es eben darum, ist eine Mutation möglicherweise ansteckender, führt die zu schwereren Verläufen oder vielleicht auch zu leichteren Verläufen oder ist es vielleicht auch weniger ansteckend? Also das sind tatsächlich so wissenschaftliche Fragestellungen, die allerdings dann nicht ganz uninteressant sind, wenn man das epidemiologisch wieder oder vielleicht auch in Bezug auf Vorsichtsmaßnahmen noch mal untersuchen möchte." Das wichtigste Schutzinstrument bleibe aber zunächst die Unterscheidungsmöglichkeit zwischen negativen und positiven Testergebnissen, befindet der Bioscientia-Geschäftsführer. Denn auf dieser Basis könnten dann Quarantäneschritte für Infizierte eingeleitet werden.

Jede einzelne Impfung gegen das Coronavirus kann ein Leben retten. Das dachte sich offenbar auch das Gesundheitspersonal des Josephine County im Bundesstaat Oregon, als es mit mehreren Impfdosen in einen Stau geriet.

Wie in vielen Ländern kommen die Impfungen gegen das Coronavirus auch in den USA nicht im erhofften Tempo voran. Das liegt aber sicher nicht an den Mitarbeitern der Gesundheitsbehörde des Josephine County im Bundesstaat Oregon. Die haben sich jetzt nämlich bei der Impfung der Bevölkerung besonders engagiert gezeigt.

Impfstoff hatte nur noch geringe Haltbarkeit

Etwa 20 Angehörige des Gesundheitspersonals und freiwillige Helfer hätten an der Illinois Valley High School in dem Ort Cave Junction eine Massenimpfung durchgeführt, schreibt die Gesundheitsbehörde von Josephine County auf ihrer Facebookseite. Auf dem Rückweg in die Stadt Grants Pass seien sie auf einer verschneiten Straße im Verkehr stecken geblieben. Vor ihnen auf dem Highway war im Schneesturm ein Sattelschlepper umgekippt und versperrte die Straße, wie die "New York Times" berichtet.

Die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde hatten demnach noch sechs Impfdosen des US-Herstellers Moderna bei sich, die eigentlich für bereits vorgemerkte Empfänger im etwa 30 Meilen entfernten Grants Pass gedacht waren. Unter normalen Bedingungen dauere die Fahrt dorthin etwa 45 Minuten. Die Impfstoffe haben allerdings eine begrenzte Haltbarkeit und hätten kurz vor dem Verfall gestanden.

"Der Schnee bedeutete, dass diese Dosen es nicht zu den Empfängern schaffen würden, bevor sie abliefen", schildert die Behörde das Dilemma. Deshalb hätten die Mitarbeiter beschlossen, sie anderen Autofahrern anzubieten. Sie seien von Fahrzeug zu Fahrzeug gegangen und hätten die Gestrandeten gefragt ob sie gleich an Ort und Stelle geimpft werden wollten.

"Wir hatten eine Person, die war so glücklich, dass sie ihr Hemd auszog und aus dem Auto sprang", zitiert die "New York Times" den Leiter des öffentlichen Gesundheitswesens in Josephine County, Michael Weber. Eine der Geimpften sei eine Mitarbeiterin der Polizei von Josephine County gewesen, die zu spät zur Klinik in Cave Junction gekommen und auf dem Rückweg nach Grants Pass ebenfalls hinter dem umgekippten Sattelschlepper hängen geblieben war.

Die meisten Fahrer hätten allerdings über das Angebot einer Coronavirus-Impfung am Straßenrand gelacht und es höflich abgelehnt, obwohl sogar ein Arzt und eine Krankenwagenbesatzung bei der Aktion dabei gewesen seien, erzählte Weber der Zeitung.

"Hey, möchten Sie eine Spritze in den Arm?'"

Natürlich sei es nicht der typische Rahmen für eine Impfung gewesen, räumte Weber ein, und die Gespräche seien etwas merkwürdig verlaufen. "Stellen Sie sich vor, Sie stecken in einem Schneesturm am Straßenrand fest und jemand kommt auf Sie zu und sagt: 'Hey, möchten Sie eine Spritze in den Arm?'" Dennoch hätten seine Mitarbeiter alle sechs Impdosen sechs dankbaren Fahrern und Fahrerinnen verabreichen können.

Die spontane Impfaktion sei "eine der coolsten Operationen" gewesen, an der er je teilgenommen habe", schwärmte Weber. Und es sei eine einfache Entscheidung gewesen, die Spritzen auf dem Highway zu verabreichen.

"Ehrlich gesagt, als wir wussten, dass wir nicht rechtzeitig zurück in der Stadt sein würden, um den Impfstoff zu verwenden, war es einfach die offensichtliche Wahl", erzählte er der "New York Times". "Unsere Regel Nummer eins im Moment ist, dass nichts verschwendet wird."

