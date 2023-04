von Matthias Lauerer In Deutschland diskutiert man mit Verve über ein TV-Werbeverbot zu bestimmten Zeiten für ungesunde Lebensmittel. Da sind sie in Chile schon viel weiter. Hier haben Schokohasen zu Ostern keine Gesichter.

Ostern, Zeit der Schmunzelhasen und wie niedlich die alle im Supermarkt aussehen. Mit ihren putzigen Gesichtern, damit die Kinder vor Begeisterung aufquietschen, wenn sich so ein Schokohase endlich im Garten oder in der heimischen Wohnung bei der obligatorischen Ostereiersuche findet. Was aber wäre, wenn es, wie in Chile plötzlich keine Gesichter mehr auf den Hasen gäbe, also Naschwerk ganz ohne Augen, Nasen und Münder? Klingt verrückt, ist aber in Chile normal.