Damit das Kreuzfahrtschiff "Disney Wish" in die Nordsee überführt werden konnte, musste die Ems aufgestaut werden. Tausende Eier von Wasservögeln seien dadurch weggeschwemmt worden, kritisiert der Naturschutzbund.

341 Meter lang ist die "Disney Wish", 4000 Passagiere sollen auf dem neuen Kreuzfahrtschiff der Meyer-Werft Platz finden. Die Jungfernfahrt ist für Mitte Juli geplant, zuvor aber musste der Koloss Ende März von der Werft in Papenburg nach Eemshaven in den Niederlanden überführt werden. "Alles ist gut und problemlos gelaufen", resümierte ein Werft-Sprecher nach der 40 Kilometer langen Überführungsfahrt.

Naturschützer sehen das allerdings komplett anders. Um das neugebaute Schiff überführen zu können, musste die Ems aufgestaut werden. Das hatte auf der Ems-Insel Hatzumer Sand offenbar weitreichende Folgen für einige Vögel, die dort brüteten. Da die Insel durch die Aufstauung des Flusses unter Wasser stand, sind dort nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) Ostfriesland rund 10.000 Eier von Graugans-Paaren davongespült worden.

Meyer-Werft liefert drei Kreuzfahrtschiffe an Disney Cruise Line

Allein an einem zehn Meter langen Abschnitt des Emsufers seien 200 Eier angespült worden, teilte der Nabu mit. "Bei etwa 1300 bekannten Gänsenestern zwischen Weener und Emssperrwerk müssen wir mit tausenden ertrunkenen Gelegen rechnen", sagte Ihno Völker vom vom Nabu Leer. Dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz werfen die Naturschützer vor, keinerlei Rücksicht auf die brütenden Wasservögel genommen zu haben. Der Nabu verweist in diesem Zusammenhang auf das Tötungsverbot von Wildtieren, das im Bundesnaturschutzgesetz festgehalten ist.

Kurioseste Kommentare Schlägerei am Buffet, Fäkalgeruch in der Kabine: So lästern Gäste über Kreuzfahrtschiffe 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 14 der Fotostrecke zum Klicken: Leben als Ölsardine

"Am Pool liegen kann nur, wer sich am Ballermann wohlfühlt und gerne ein Leben als Ölsardine führen würde", sagt Userin Laura. Mehr

Rechtlich ist ein Winterstau der Ems bis Ende März erlaubt – die Überführung der "Disney Wish" fand am 30. März statt. In Eemshaven wurde der Endausbau an dem Schiff vorgenommen, das für die Reederei Disney Cruise Line gebaut wurde. 2024 und 2025 will die Meyer-Werft zwei weitere Kreuzfahrtschiffe der der sogenannten Triton-Klasse ausliefern.

Quellen: NDR / Meyer-Werft / DPA

Sehen Sie im Video: Die "Aida Cosma" ist das größte Kreuzfahrtschiff der Rostocker Reederei. Nach dem Bau auf der Meyer Werft und Probefahrten in der Nord- und Ostsee hat der Neubau erstmals am Cruise Center Steinwerder im Hamburger Hafen festgemacht. Der stern war beim Einlaufen an Bord.