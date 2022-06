Sehen Sie im Video: Herzerwärmende Schwimmstunde – Otter-Mama zeigt ihrem Nachwuchs, wie es geht.













Niedliche Aufnahmen: Eine Otter-Mama gibt ihrem Nachwuchs Schwimmstunden.





Mitarbeiter des Oregon Zoos filmen, wie die 13 Jahre alte Otter-Dame Tilly ihrem vier Monate alten Baby das Schwimmen beibringt.





Tilly ist ein Nordamerikanischer Flussotter, der gerettet worden ist. Mit vielen Verletzungen ist die Otter-Dame verwaist an einem Fluss gefunden worden. Auch der Otter-Papa B.C. wurde von Helfern gerettet und in den Zoo gebracht.





Mo, der im Januar auf die Welt gekommen ist, ist nach dem Molalla Fluss in Clackamas benannt worden – einer Region im Nordwesten des US-Bundesstaats Oregon.





Er ist das erste Otter-Baby, dass im Oregon Zoo geboren wurde – und wagt nun seine ersten Versuche im Wasser.





Besonders nach der Geburt sind Otter-Babys noch abhängig von ihren Müttern. Es kann bis zu mehreren Wochen dauern, bis die kleinen Tiere laufen und sogar ihre Augen öffnen können.





Zooleiterin Becca van Beek berichtet, dass der Otter-Nachwuchs nicht von allein schwimmen kann, sondern auch hierbei Hilfe von der Mutter bekommt.





So packen die Mütter ihre Kleinen meist am Fellkragen und springen mit ihnen Kopfüber ins Wasser.





„Tilly ist bisher eine großartige Lehrerin gewesen. Für Außenstehende sieht es vermutlich etwas gefährlich aus, doch das ist ein ganz natürliches Verhalten. Genauso lernen Otter auch in der freien Natur schwimmen.“ – Becca van Beek





Diese doch unsanfte Behandlung ist lebenswichtig für die Otter. Wenn sie älter werden, müssen die Tiere selbstständig in Gewässern auf Jagd gehen, um so zu Überleben. Bis zu fünf Minuten können Otter am Ende unter Wasser bleiben.





Auf Grund starker Wasserverschmutzungen und der Zerstörung ihres Lebensraums sind Otter im Nordwesten der USA kaum noch aufzufinden.





Somit ist die Geburt des kleinen Otter-Babys Mo etwas ganz Besonderes. Alle Mitarbeiter des Oregon Zoos sind erfreut, dass sie Mo haben und sind schon ganz gespannt auf seine Entwicklung.

