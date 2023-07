von Eugen Epp Ein 30-jähriger Bodybuilder ist in Pakistan nach dem Baden im Swimmingpool gestorben. Er hatte sich mit dem hochgefährlichen Erreger Naegleria fowleri infiziert.

Ein kurzes Abkühlen im Swimmingpool wurde einem Bodybuilder aus Pakistan zum Verhängnis. Der 30-Jährige aus Lahore, der zweitgrößten Stadt des Landes, musste danach ins Krankenhaus gebracht werden und starb dort, berichtet die pakistanische Zeitung "The Express Tribune".

Nach Angaben der Behörden in der Provinz Punjab zeigten Laboruntersuchungen, dass bei dem Mann eine Infektion mit dem Erreger Naegleria fowleri vorlag. Dabei handelt es sich um eine sogenannte hirnfressenden Amöbe. Infektionen kommen selten vor – in den wenigen Fällen sind sie jedoch äußerst gefährlich und verlaufen sehr oft tödlich.

Infektionen können schnell zum Tod führen

Laut des Berichts der "Express Tribune" hatte der Verstorbene nach dem Baden über starke Kopfschmerzen geklagt und war deshalb ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nachdem die Labortests eine Infektion mit dem Erreger bestätigt hatten, wurde er auf die Intensivstation verlegt. Ein Arzt sagte der Zeitung, das medizinische Personal habe sein Bestes getan, den Mann aber nicht retten können, da es der erste Fall dieser Art in der Stadt gewesen sei. In Pakistans größter Stadt Karatschi hingegen hat es im vergangenen Jahr bereits sechs Todesfälle in Verbindung mit Naegleria fowleri gegeben.

Die Amöben kommen in verunreinigtem warmen Süßwasser vor, zum Beispiel in Wassertanks oder Swimmingpools. Durch die Nase gelangen sie in das Gehirn von Schwimmern und lösen Hirnhautentzündungen und Gewebereaktionen aus. Diese führen in den meisten Fällen schnell zum Tod. Typische Symptome sind Kopfschmerzen, Genickstarre, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit und Erbrechen. Viele Infektionen werden oft sogar erst nach dem Tod erkannt. Zumeist kommt der Erreger in den Tropen und Subtropen vor.

Quellen: "The Express Tribune" / Robert Koch-Institut / MSD Manual

Sehen Sie im Video: Umgekippte Badeseen stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Besonders Hitze kann zu der sogenannten Eutrophierung von Seen führen. Woran Sie einen umgekippten Badesee erkennen und wie es dazu kommen kann, erfahren Sie hier.