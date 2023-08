Mehrere Kinder hängen in Seilbahn in Pakistan fest – nach elf Stunden erster Rettungserfolg

Riskanter Rettungseinsatz Mehrere Kinder hängen in Seilbahn in Pakistan fest – nach elf Stunden erster Rettungserfolg

In Pakistan sind sechs Kinder und zwei Erwachsene in einer Seilbahn hängengeblieben. Das Militär sei im Einsatz, um die Insassen der Gondel zu bergen. Nach vielen Stunden konnte die ersten beiden Kinder sicher zurück auf den Boden gebracht werden.

Auf ihrem Weg zur Schule sind in Pakistan mehrere Kinder in einer Seilbahn hunderte Meter über einer Schlucht hängengeblieben. Insgesamt harrten am Dienstag acht Menschen in einer Höhe von 365 Metern in einer zu zwei Seiten offenen Kabine aus, nachdem die von ihnen benutzte Seilbahn in einem abgelegenen und bergigen Teil der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes stehen blieb. "Um Gottes Willen, bitte helft uns", flehte der Insasse Gulfraz über ein im Fernsehen ausgestrahltes Telefonat.

Spezialkräfte haben bei der riskanten Rettungsmission nun zwei Kinder gerettet. Die Gondel hing während der Aktion nur noch an einem einzigen Stahlseil. Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie eine erste Person aus der Gondel mit einem Rettungsseil eines Hubschraubers zum Boden gebracht wurde. Die Polizei bestätigte die Rettung.

Laut einem Bericht der Zeitung "Dawn" riss am früheren Morgen ein Kabel der Seilbahn, als die Kinder auf dem Weg zur Schule waren. Die Insassen der Gondel warteten stundenlang auf Hilfe. "Jede kleine Fehlkalkulation kann zu einer Katastrophe führen", sagte der Rettungsbeamte Bilal Faizi der Deutschen Presse-Agentur.

Pakistan: Junge in Gondel seit Stunden ohnmächtig

Ein 20-Jähriger schilderte dem pakistanischen TV-Sender Geo TV aus der Gondel die dramatischen Stunden. "Wir haben nicht einmal Trinkwasser", klagte der junge Mann. Ein 16-Jähriger mit Herzproblemen sei zusammengebrochen und seit mehreren Stunden ohnmächtig. Der Junge sei morgens auf dem Weg in eine Klinik gewesen.

In den bergigen Regionen Pakistans sind Seilbahnen oft die einzige Möglichkeit, um entlegene Dörfer zu erreichen. Der geschäftsführende Premierminister, Anwaarul Haq Kakar, wies die Rettungsbehörden an, alle verfügbaren Ressourcen für den Einsatz zu mobilisieren.