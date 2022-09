Sehen Sie im Video: Pakistan – Vorher-Nachher-Video zeigt verheerendes Ausmaß der Flut-Katastrophe.

























Flut-Katastrophe in Pakistan: Dieses Video zeigt das zerstörerische Ausmaß der Überschwemmungen.





Wie verheerend die Kraft des Wassers ist, wird anhand dieser Vorher-Nachher-Videos vom Duber River aus dem Norden des Landes deutlich.





Der Fluss hat sich in einen gewaltigen Strom verwandelt, der umliegende Straßen und Gebäude mit sich reißt.





Zwischen den Aufnahmen liegen lediglich 48 Stunden.





Ein Regierungsmitarbeiter nimmt die Videos Ende August 2022 auf.





Die Fluten sind auf die stärksten Regenfälle seit drei Jahrzehnten zurückzuführen.





33 Millionen Menschen in Pakistan sind laut Regierungsangaben von der historischen Flut betroffen.

Mehr