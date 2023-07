Bei Grillabend in Heilbronn: Gasflasche setzt Familienhaus in Brand

PANORAMA-NACHRICHTEN Bei Grillabend in Heilbronn: Gasflasche setzt Familienhaus in Brand

Bei Grillabend: Gasflasche setzt Familienhaus in Brand +++ Rennradfahrer ignoriert rote Ampeln – und versucht, vor Polizei zu flüchten +++ Betrunkener Autofahrer bleibt in Straßenbahn-Gleisbett stecken +++ Ausgewählte Panorama-Nachrichten aus Deutschland

Bei Grillabend: Gasflasche setzt Familienhaus in Brand

Bad Rappenau, Baden-Württemberg: Eine beim Grillen in Flammen aufgegangene Gasflasche hat ein Einfamilienhaus im Landkreis Heilbronn in Vollbrand gesetzt. Bei dem Notfall am Sonntagnachmittag in Bad Rappenau wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Alle anderen Bewohner konnten das dreistöckige Haus demnach unverletzt verlassen.

Im Zuge der Löscharbeiten habe das Dach des Hauses großflächig abgedeckt werden müssen, hieß es weiter. Gefahr für umliegende Häuser habe laut Feuerwehr nicht bestanden, hieß es.

Die Feuerwehr sei laut Polizei mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort gewesen, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und sieben Rettern. Das Einfamilienhaus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro.

Quelle: DPA

Rennradfahrer ignorierte zwei rote Ampeln – und versucht, vor Polizei zu flüchten

Tegernsee, Bayern: Vor den Augen von Motorradpolizisten hat ein Rennradfahrer in Tegernsee zwei rote Ampeln ignoriert - und dann versucht, vor den Beamten zu flüchten. Dies misslang ihm aber, wie die Autobahnpolizeistation Holzkirchen mitteilte. Reue habe der 19-jährige Urlauber nicht gezeigt. Er äußerte demnach, dass er bereits 200 Kilometer hinter sich gebracht habe und nun nur noch ins Hotel zurück wolle. "Als Rechtfertigung für sein Verhalten gilt dies natürlich nicht. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von circa 430 Euro", hieß es.

Den Angaben zufolge hatte der Radfahrer am Sonntagnachmittag auf der Hauptstraße in Tegernsee seine Fahrt fortgesetzt, obwohl eine Ampel bereits seit vier Sekunden auf Rot stand. Eine Familie habe gerade die Fahrbahn überqueren wollen. Die nächste Ampel stand nach Angaben der Polizei schon sechs Sekunden auf Rot. Dennoch sei der Radfahrer über diese Kreuzung gefahren. Ein Pkw aus dem Querverkehr habe abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden.

Quelle: DPA

Bilder des Tages Beachlife 1 von 106 Zurück Weiter 1 von 106 Zurück Weiter 31. Juli: Sie ist so frei Elkton, USA: Eine Heidelibelle bedient sich an einer reifenden Brombeere in einem Dickicht am Umpqua River in Oregon an der US-Westküste. Mehr

Mann stirbt nach Tauchgang in Thüringer See

Altenburger Land, Thüringen: Ein Mann ist nach Polizeiangaben nach einem Tauchgang im Haselbacher See im Altenburger Land gestorben. Der Mann sei am Sonntag noch an die Wasseroberfläche und an Land gekommen. Dort sei jedoch jede Hilfe für ihn zu spät gewesen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Zu den Umständen und dem Alter des Mannes konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen. Der Haselbacher See an der Landesgrenze zu Sachsen ist ein beliebter Badesee. Es handelt sich dabei um ein Tagebaurestloch mit einer maximalen Tiefe um 30 Meter.

Quelle: DPA

Betrunkener Autofahrer bleibt in Straßenbahn-Gleisbett stecken

Erfurt, Thüringen: Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend in einem Gleisbett der Erfurter Straßenbahn stecken geblieben. Der 30-jährige Mann sei im Erfurter Norden von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto auf den Gleisen gelandet, teilte die Polizei mit. Da eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, musste das Auto von einem Abschleppkran geborgen werden. Ein erster Alkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,9 Promille. Da an den betroffenen Gleisen aktuell ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist, war der Straßenbahnverkehr nicht beeinträchtigt. An den Schienen entstand allerdings ein Sachschaden, der nun repariert werden muss.

Quelle: DPA

Frontalzusammenstoß: Acht Verletzte – darunter auch Kinder und Schwangere

Schaumburg, Niedersachsen: Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Schaumburg sind acht Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Unter den Verletzten waren drei Kinder und zwei Schwangere, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach sei ein 60-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Ahnsen und Bückeburg auf die Gegenfahrbahn geraten.

Sein Wagen kollidierte mit einem Fahrzeug, in dem sieben Menschen saßen. Der 60-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die sieben Insassen im anderen Fahrzeug wurden leicht verletzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Kreisstraße für rund zwei Stunden voll gesperrt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Warum der 60-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war noch unklar.

Quelle: DPA

Betrunkener Lastwagenfahrer überfahrt Leitplanke auf A94 – Hoher Schaden

Erding, Bayern: Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 94 im oberbayerischen Landkreis Erding einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben vom Montag kam der 37-Jährige am späten Sonntagabend auf Höhe der Anschlussstelle Lengdorf zu weit nach rechts ab, prallte gegen die Leitplanke und überfuhr sie auf einer Länge von rund 60 Metern. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von über zwei Promille. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, er musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben.

Zuvor hatten andere Verkehrsteilnehmer bereits der Polizei gemeldet, dass der Fahrer mit seinem Sattelzug über mehrere Fahrstreifen hinweg Schlangenlinien fuhr. Beim Zusammenstoß mit der Leitplanke wurde außerdem der Tank des Fahrzeugs beschädigt, mehrere Hundert Liter Treibstoff liefen auf die Fahrbahn. Der Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle und der rechte Fahrstreifen waren laut Polizei für rund viereinhalb Stunden gesperrt. Zu größeren Staus sei es jedoch nicht gekommen.

Quelle: DPA

Sachsen: Mädchen entführen Pferde von Koppel

Callenberg, Sachsen: Zwei Kinder haben von einer Koppel in Callenberg (Landkreis Zwickau) ein Pferd entführt. Die 11 und 13 Jahre alten Mädchen schalteten den Elektrozaun ab, öffneten das Tor der Koppel und liefen mit dem Tier am Samstagabend die Straße entlang, wie die Polizeidirektion Zwickau am Montag mitteilte.

Eine Frau beobachtete die Mädchen nach Polizeiangaben und informierte den Reitstall darüber, das Trio in der Nähe eines Sportplatzes gesehen zu haben. Ein Angestellter entdeckte das Pferd und brachte es zurück. "Die beiden Mädchen hüllen sich in Schweigen, wo sie es über Nacht untergestellt hatten", hieß es. Sie wurden wegen Diebstahls angezeigt.