Eine Live-Schalte ist für Reporter stets ein Moment höchster Konzentration, bei der es keinen Spielraum für Ablenkungen gibt. Dieser Fernseh-Journalist in Chile berichtete gerade über einen Anstieg der Raubüberfälle in der Hauptstadt Santiago, als sich unerwartet ein Papagei auf seiner Schulter nieder ließ, und ihm unverfroren einen seiner beiden Kopfhörer entwendete, vor laufender Kamera. Der Reporter berichtete zunächst durchaus professionell weiter, ein Kameramann versuchte, den Vogel zum Ablassen von seiner Beute zu bringen. Ohne Erfolg. Erst nach dem Ende der Live-Übertragung, ließ der Papagei den Ohrstöpsel fallen. Dem Ganzen die Krone setzte dann am Ende noch ein besorgter Anwohner auf, der das Fernsehteam aufforderte, den Vogel in Ruhe zu lassen.