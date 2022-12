von Christina Klein Am Silvestermorgen wurde bekannt, dass der ehemalige Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren verstorben ist. Bekannte Persönlichkeiten nehmen Abschied und teilen ihre Betroffenheit bei Social Media.

Joseph Ratzinger war der erste deutsche Papst im Jahr 2005, als er sein Amt antrat, seit über 480 Jahren. Knapp acht Jahre später, im Jahr 2013, trat Papst Benedikt XVI. freiwillig zurück – als erster Papst seit mehr als 700 Jahren. Nun ist er im Alter von 95 Jahren verstorben und die Welt trauert um ihn.

Bundeskanzler Olaf Scholz teilte bei Twitter ein Statement:

"Als 'deutscher' #Papst war #BenediktXVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer. Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen. Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus."

Andrij Melnyk, der ehemaliger ukrainischer Botschafter in Deutschland, postete ein Foto bei Twitter und schrieb dazu:

"Benedikt XVI., einer der besten Päpste aller Zeiten. R.I.P."



Christian Lindner, der deutsche Bundesminister der Finanzen schrieb:

"Der erste deutsche Papst seit 482 Jahren ist verstorben. Benedikt XVI. war eine geschichtsträchtige Persönlichkeit und ein nicht unumstrittener Intellektueller. Heute aber gedenken wir seiner als Menschen. CL"

Deutschland nimmt Anteil an dem Tod von Benedikt XVI.

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, postete bei Twitter ein Bild des Verstorbenen und schrieb dazu:

"Wir trauern um unseren bayerischen Papst. Der Tod von #BenediktXVI berührt mich genau wie viele Menschen sehr. Mit ihm verliert die Gesellschaft einen überzeugungsstarken Repräsentanten der katholischen Kirche sowie einen der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts."

Alexander Van der Bellen, Bundespräsident der Republik Österreich, twitterte:

"Tief berührt habe ich vom Ableben des emeritierten Papstes Benedikt XVI. erfahren. Er war Österreich in besonderer Weise verbunden. Im Namen der Republik und auch persönlich möchte ich heute meine tiefempfundene Anteilnahme aussprechen. Durch seine neutrale und diskrete Vermittlung in zahlreichen Krisensituationen hat Benedikt XVI. die Außenpolitik des Heiligen Stuhls nachhaltig geprägt. Und ganz besonders hat er die Bedeutung des Dialogs der Religionen und Kulturen stets in den Vordergrund gestellt."

Peter Tschentscher, Bürgermeister von Hamburg, schreibt:

"Papst Benedikt XVI. widmete sein Leben dem Glauben & der katholischen Kirche. Er gehört zu den bedeutendsten Theologen seiner Zeit. Wie seine Wahl zum Papst bewegt auch sein Tod die Gläubigen in Deutschland und seiner bayerischen Heimat in besonderer Weise."

Cerstin Gammelin, die Sprecherin des Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier, veröffentlichte ein Bild: