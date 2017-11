Hunderte Schaulustige jubelten am Straßenrand als der Papst mit seiner Autokolonne durch Rangun in Myanmar fuhr. Vier Tage wird Franziskus in dem Land bleiben, unter anderem ist auch ein Gespräch mit Regierungschefin Aung San Suu Kyi geplant. Katholiken stellen in Myanmar eine der kleinsten Religionsgemeinschaften. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Angaben variieren zwischen 450.000 und 700.000, was etwa einem Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Einige von ihnen sind am Montag nach Rangun gekommen, um einen Blick auf den Papst zu erhaschen: "Ich bin sehr glücklich, weil ich so etwas noch nie erlebt habe. Das könnte auch das einzige Mal sein, dass ich so etwas sehe, in meinem ganzen Leben." Nach seinem Aufenthalt in Myanamar reist der Heilige Vater auch nach Bangladesch. Beide Länder stehen in der Flüchtlingskrise um die muslimische Volksgruppe der Rohingya vor gewaltigen Herausforderungen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mindestens 600.000 Rohingya nach Bangladesch geflohen. Flüchtlinge berichteten von massiver Gewalt der Sicherheitskräfte, die Vereinten Nationen sprachen von ethnischen Säuberungen. Papst Franziskus hatte sich in der Vergangenheit mehrfach solidarisch mit den Rohingya gezeigt.