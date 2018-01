Papst Franziskus ist immer für eine Überraschung gut. Am Donnerstag traute das Oberhaupt der katholischen Kirche zwei Flugbegleiter während eines Inlandsflugs über Chile. Paula Podest Ruiz and Carlo Ciuffardi Elorriga konnten ihr Glück kaum fassen. "Wir haben ihm gesagt, dass wir Mann und Frau sind. Dass wir zwei Töchter haben und dass wir uns über seinen Segen freuen würden. Plötzlich fragte er uns, ob wir auch kirchlich verheiratet wären. Wir konnten nicht kirchlich heiraten. An dem Tag, an dem wir heiraten sollten, 2010, gab es ein Erdbeben. Es war ein Samstag." "27. Februar 2010." "Er mochte uns und fragte, ob er uns trauen soll." "Er fragte: "Seid ihr sicher, dass ihr wollt, dass ich euch traue?"" "Ja, natürlich, sagten wir. Wir brauchen einen Zeugen, sagte der Papst, und ich habe einen Zeugen gesucht. Unser Zeuge ist Don Ignacio Cueto, der Vorsitzende der LATAM-Fluggesellschaften. Wir hatten eine kurze Zeremonie. Er nahm unsere Hände und fragte uns, ob es Liebe in unserer Ehe gäbe und ob wir lebenslang zusammenbleiben wollen. Ich werde emotional, wenn ich es sage. Es ist nicht einfach. Wir haben ja gesagt." "Das ist das, was wir von unserer Ehe erwarten." "Wir haben uns auf einem Flug kennengelernt, sie war meine Chefin." "Ich bin immer noch sein Boss." "Der Papst fragte mich: Ist sie immer noch die Chefin? und ich sagte ja." "Die Ehe funktioniert. Wir haben eine Weile gelacht. Es war sehr bewegend. Er segnete uns. Er hat uns getraut." "So große Emotion, wir sind sehr, sehr glücklich." Der Sprecher des Vatikans bestätigte, dass der Papst das Paar in einer religiösen Zeremonie getraut habe. Er fügte hinzu, so etwas "sei noch nie zuvor auf einem Papst-Flug vorgekommen".