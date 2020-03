Es war eine ungewöhnliche Geste, mit der sich der Pontifex am Freitag an die Welt wandte. Papst Franziskus hat auf dem leeren Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi", also "Der Stadt und dem Erdkreis" gespendet. Üblicherweise erteilt das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche diesen Segen nur zwei Mal im Jahr - zu Ostern und Weihnachten. Durch das Coronavirus säßen alle in einem Boot - "zerbrechlich und ohne Orientierung", sagt Franziskus. Die Menschen seien nun aufgerufen, gemeinsam zu rudern. Die Welt müsse die Krise als einen Test für ihre Solidarität sehen und als eine Erinnerung an die Grundwerte. Der Vatikan spricht von einem "außerordentlichen Gebet in Zeiten der Pandemie". Im Vatikan waren bis Freitag insgesamt vier Fälle von Covid-19 gemeldet worden. Der Papst hält seitdem seine Audienzen per Videoschaltung ab.