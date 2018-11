Bombenwarnung an einer Tankstelle im französischen Angers am Freitagabend. Die Polizei hat das Gelände abgesperrt. Ein Mann droht in der Nähe der Nähe der Tankstelle eine Granate zu zünden. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner teilte mit, der Mann habe Passanten die Granate gezeigt und gesagt, dass er noch mehr Sprengstoffe bei sich trage. Dann habe er gefordert, Präsident Emmanuel Macron zu sehen. Laut Castaner trug der Mann eine gelbe Warnweste, ähnlich, wie sie von der Protestbewegung gegen Steuererhöhungen in Frankreich getragen werden. Ob er aber tatsächlich mit den Demonstranten in Verbindung steht, war zunächst unklar. Seit mehr als einer Woche protestieren die "Gilets Jaunes" - zu Deutsch: "Gelbe Warnwesten" gegen Pläne der französischen Regierung, die Steuern auf Benzin und Diesel zu erhöhen. Dabei kam es in mehreren Teilen Frankreichs zu Straßenblockaden. Am vergangenen Wochenende sollen sich landesweit fast 300.000 Menschen an den Protesten beteiligt haben. Für diesen Samstag wird in Paris erneut eine Großdemonstration erwartet. Bereits am Vormittag versammelten sich hunderte Teilnehmer in der französischen Hauptstadt, nahe den Champs-Elysees. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Einsatzkräfte stoppten Demonstranten, die zum Elysee-Palast, dem Sitz von Präsident Macron, ziehen wollten. Die Beamten gingen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Protestierenden vor.