Alarm in der Pariser Innenstadt: Eine heftige Gasexplosion hat mehrere Häuser beschädigt und in Brand gesetzt. Mindestens sechzehn Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen schwer.

Bei einer Gasexplosion und dem dadurch entstandenen Brand in Paris sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen schwer verletzt worden. Neun weitere seien leicht verletzt, teilte die Präfektur mit. Premierministerin Élisabeth Borne erklärte dagegen, die Zahl der Opfer lasse sich noch nicht genau beziffern und sprach lediglich von mehreren Schwer- sowie einigen Leichtverletzten. Möglicherweise sind weitere Menschen noch unter den Trümmern eingeklemmt.

Das Feuer habe von dem betroffenen Gebäude auf Nachbarhäuser übergegriffen, so Borne. Auf Videos in den Online-Netzwerken ist zu sehen, dass die Fassade eines mehrstöckigen Hauses weitgehend eingestürzt ist. Sicherheitskräfte sperrten die Gegend in dem Viertel Val-de-Grâce im 5. Arrondissement weiträumig ab. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. 230 Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz, wie der Sender BFMTV berichtete.

Innenstadt von Paris voller Menschen

Ursache der Explosion sei ein Gasleck gewesen, sagte Stadtteilbürgermeisterin Florence Berthout. In dem beschädigten Gebäude sei die Modedesing-Schule Paris American Academy untergebracht gewesen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo teilte mit, sie habe ein Krisenzentrum eingerichtet. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, meldete die Feuerwehr am Abend.

Die Innenstadt von Paris war am Mittwochabend voller Menschen, da am 21. Juni traditionell ein stadtweites Musikfest mit zahlreichen Konzerten stattfindet. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.