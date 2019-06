Fast eineinhalb Jahre nach dem Amoklauf von Parkland ist ein Deputy Sheriff festgenommen worden, der damals nichts gegen die Tat unternommen hatte. Er war bei dem Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School, bei dem ein ehemaliger Schüler 17 Menschen tötete, auf dem Schul-Gelände gewesen und dennoch nicht eingeschritten. Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigen, dass der 56-Jährige das Gebäude, in dem die Schüsse fielen, nicht betrat. Ihm wird unter anderem Vernachlässigung von Kindern und grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. Er habe absolut nicht unternommen, um das Massaker zu stoppen. Sollte er in allen Anklage-Punkten schuldig gesprochen werden, könnte ihm eine Höchststrafe von bis zu 97 Jahren Haft drohen. US-Präsident Donald Trump hatte das Handeln des Mannes als Schande bezeichnet. Der Deputy Sheriff sagte, er habe sich an die Einsatzregeln gehalten. Der Amokläufer selbst soll im kommenden Jahr vor Gericht gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.