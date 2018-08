HINWEIS: KORREKTUR FÜGT FEHLENDES WORT IM VORLETZTEN SATZ EIN "Tötet mich. Tötet mich einfach." Es ist ein verstörendes Video, das den mutmaßlichen Parkland-Attentäter kurz nach seiner Festnahme im Februar zeigt. Wenige Stunden nach dem Massaker an einer Highschool in Florida, bei dem 17 Schüler getötet wurden, berichtet der Verdächtige einem Ermittler von Stimmen in seinem Kopf. Die Staatsanwaltschaft hat das Video auf richterliche Anordnung hin am Mittwoch veröffentlicht. "Du sprichst über Dämonen. Was sagen die Dämonen, die Stimmen." "Erzähl mir davon. Was sagen sie?" "Es ist nur eine. Eine andere Stimme. Von der bösen Seite." "Wie lange hörst sie schon?" "Seit Jahren." "Was sagt dir die Stimme, dass du tun sollst?" "Verbrennen. Töten. Zerstören." "Okay. Was verbrennen, töten und zerstören?" "Egal was." Laut US-Medienberichten sagt der Beamte daraufhin zu dem Verdächtigen, dass er die Dämonen wohl nur als Ausrede nutze. Das stundenlange Videomaterial wurde geschnitten und nicht komplett veröffentlicht. Zu sehen ist auch ein Besuch seines Bruders im Gefängnis. Aber auch er scheint auf die Frage nach dem Warum keine vernüftigen Antworten zu bekommen. "Es tut mir Leid", sagt der junge Mann. Mitte Februar hatte ein 19-Jähriger in Parkland mit einem Sturmgewehr 17 Menschen getötet. Der Verdächtige hat laut Gerichtsakten gestanden, der Schütze gewesen zu sein. Er ist wegen Mordes in 17 Fällen und Mordversuchs in weiteren 17 Fällen angeklagt. Die Verteidigung sagt, ihr Mandant bereue die Tat. Die Staatsanwaltschaft in Florida hat die Todesstrafe gefordert.