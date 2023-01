Neujahr weltweit – das waren jede Menge bunte Feiern mit viel Feuerwerk. Nach zwei Jahren Pandemie mit weitgehend ausgefallenen Silvester-Partys begingen die Menschen diesen Jahreswechsel an vielen Orten der Welt wie vor den Corona-Einschränkungen. In Deutschland war auch wieder privates Feuerwerk erlaubt. In Berlin feierten die Menschen eine große Party am Brandenburger Tor.

Sydney bezeichnete sich in diesem Jahr als die "Silvester-Hauptstadt der Welt" und begeisterte mit viel Pyrotechnik. Bei sommerlichen Temperaturen um die 20 Grad ließ es sich zudem entspannt in das neue Jahr hineinrutschen.

New York feiert wieder traditionell in den 1. Januar hinein

In New York gab es den traditionellen Konfettiregen auf dem Times Square. London erstrahlte in einem offiziellen Feuerwerk, bei dem in diesem Jahr auch wieder Zuschauer dabei sein durften.

Sogar in Peking war wieder etwas los in den Klubs und Bars, nachdem China sich von seiner strikten Null-Covid-Politik abgewendet hatte.

Quellen: dpa / Imago