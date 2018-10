Plötzlich war der Boden weg. Diese Party in Clemson, South Carolina endete am Sonntag im Chaos." "Die Party war gerade erst richtig los gegangen, alle fingen an zu tanzen und zu hüpfen. Und dann - zack - wurde es dunkel, ich stürzte runter, meine Hände noch hoch in der Luft. Als wir unten landeten, waren alle aufeinandergetürmt, es war schrecklich und verrückt." "Es war eine Privatparty in einem zweistöckigen Clubhaus", sagt der Polizeichef von Clemson City, Jimmy Dixon. Während der Party brach der Boden im ersten Stock in der Mitte ein. 30 Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Zum Glück ist es nicht noch schlimmer gekommen. Niemand kam ums Leben oder wurde verschüttet." Laut einem Partygast wollten die jungen Leute den Semesterstart an der Clemson University feiern.