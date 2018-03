Hier bricht dieser Tage eine sogenannte "Eisbrücke" ab vom Gletscher "Perito Moreno" in Argentinien, in Patagonien. Das geschieht relativ regelmäßig und zieht immer wieder Tausende von Touristen an. Der Gletscher bildet hier eine massive Zunge aus Eis, die eine Fläche von rund 250 Quadratkilometern bedeckt. Wenn sich der Gletscher vorwärts bewegt, dann schneidet er damit auch einen Fluss ab, der hier in den angrenzenden See fließt. Das Wasser wird so immer stärker gestaut und beginnt daher, das Eis zu unterwandern. So formt sich ein Tunnel, bis das Eis abbricht. Zuletzt war dieses Naturschauspiel in aller Schönheit im Jahre 2016 zu erleben. Der Gletscher "Perito Moreno" ist Teil eines großen Nationalparkes hier, zu dem insgesamt knapp 50 Gletscher gehören.