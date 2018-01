In Peru sind bei einem Busunglück nach offiziellen Angaben Dutzende Menschen ums Leben gekommen, einige wenige haben den Unfall verletzt überlebt. Roberto Izagas Nichte war ebenfalls an Bord. "Sie haben uns heute telefonisch mitgeteilt, dass der Bus hier in Pasamayo von der Klippe gestürzt ist. Es war ein Unfall. Meine Nichte war gerade mit dem Bus weggefahren. Sie war mit ihrem Freund unterwegs. Die beiden saßen nebeneinander." Ein Lastwagen war offenbar auf den Bus aufgefahren und hat ihn von der Fahrbahn abgebracht. Der Bus stürzte daraufhin fast 100 Meter in die Tiefe. Der Unfall ereignete sich auf einer Panamericana Schnellstraße an der Pazifikküste nördlich der Hauptstadt Lima.