Im Einsatz nach einem Erdrutsch ist diesem peruanischen Rettungshelfer am Mittwoch in Lima das Unwahrscheinliche passiert: Er wurde von einer Gefriertruhe getroffen - was zu hörbarer Fassungslosigkeit bei Beobachtern des Unfalls führte. Joao Loyala war auf der Suche nach zwei Vermissten an einem Seil in das Bett des Flusses Rimac hinabgestiegen. Auf dem Weg nach oben erwischte ihn der aus einem zerstörten Haus herabfallende Gefrierer. Bewusstlos zogen ihn seine Kollegen hinauf. Er überlebte und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Kollege berichtet: Jose Rivas, Rettungshelfer: "Von den drei Personen, die hinabgestiegen waren, kam er als Letzter wieder hinauf. Auf halber Höhe dann stürzte die Kühltruhe ab. Gott sei Dank wurde er nur seitlich getroffen, er erlitt also keine schweren Verletzungen." Zuvor hatte ein Erdrutsch zum Absacken mehrerer Häuser geführt. Wie viele Menschen dabei ums Leben kamen, war zunächst nicht bekannt. Die Behörden ordneten die Evakuierung aller Häuser in dem Gebiet an, da die Gefahr eines neuen Erdrutsches bestehe. Die örtliche Polizei forderte die Bevölkerung auf, vorsichtig zu sein und kritisierte die Behörden. Die Bauvorschriften seien nicht streng genug.