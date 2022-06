Sehen Sie im Video: Pferde, die auf E-Mails antworten? Skurriler Service aus Island macht es möglich.





















Pferde, die auf E-Mails antworten gibt es nicht, oder? Doch – und zwar auf Island.





Die Idee ist einfach: Arbeits-Mails werden im Urlaub von den Vierbeinern beantwortet.





Isländer, die sich gerade in den Ferien oder auf Reisen befinden, können sich den skurrilen Pferde-Service buchen.





Dadurch sollen die Mitarbeiter ihre freie Zeit von der Arbeit genießen können, ohne ständig ihre Mails zu checken.





Eine Studie von „Visit Island“ hat herausgefunden, dass 41 Prozent der Befragten täglich zwischen einem und vier Mal ihre Arbeits-Mails checken – und das, obwohl sie frei haben.





14 Prozent der Menschen überprüfen sogar fünf bis sechs Mal, ob sie eine neue, berufliche E-Mail erhalten haben.





“Unser E-Mail-Service soll den Menschen den Druck nehmen, das Gefühl zu haben, dass sie immer erreichbar sein müssen. Stattdessen soll er ihnen ermöglichen, während ihrer Reise präsent zu sein. Unser Service ist der erste seiner Art weltweit und wir möchten die Menschen ermutigen, abzuschalten und eine wohlverdiente, ungestörte Pause zu machen. - Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, Head of Visit Iceland





Mit Hilfe einer riesigen Tastatur können die Pferde in verschiedenen Gangarten wie Schritt, Trab oder Galopp über die Tasten laufen und so einen Text eintippen.





„Unsere talentierten Pferde laufen ganz selbstverständlich über die Felder und kreieren so eine einzigartige E-Mail, die Urlaubern dabei hilft, ihre Reise ohne Ablenkungen zu genießen. Unsere Pferde sind neugierig, intelligent, selbstständig und sehr besonders – und jetzt sind sie auch E-Mail-Beantworter.” – Jelena Ohm, Project Manager of Horses of Iceland





Besonders seit der Pandemie arbeiten viele Menschen im Homeoffice. Bei der Studie von „Visit Island“ ist außerdem herausgekommen, dass mehr als die Hälfte der Befragten (59 Prozent) das Gefühl haben, dass auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten eine ständige Erreichbarkeit erwartet wird.





Aus diesem Grund wurde der Pferde-Mail-Service ins Leben gerufen.





Die Pferde können auf lästige E-Mails antworten und ermöglichen den Isländern so entspannte Ferien.

