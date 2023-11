Diese Rede lässt kein Auge trocken: Der American-Airlines-Pilot Jeff Fell begann seinen allerletzten Flug vor der Pensionierung mit einer emotionalen Ansprache.

Das Video, das von dem TikTok-Nutzer Justin Harrison aufgenommen wurde, wurde bereits millionenfach aufgerufen.

In seiner Abschiedsrede wandte sich Fell an die Passagiere und dankte allen, die ihn auf seinem allerletzten Flug von Charlotte, North Carolina nach Chicago begleiteten.

Dabei dankte er insbesondere seiner Familie, die ihn all die Jahre in seiner Karriere unterstützt hätten. "Sie sind mit mir an Bord, um meinen Flug in den Ruhestand nach 32 Jahren bei American zu begleiten", sagte er mit brüchiger Stimme.

“Ich wollte nicht emotional werden, aber meine Güte", fügte er unter Tränen hinzu.

Am Ende sprach er auch einen besonderen Dank an seine Ehefrau Julie aus: "Sie war der Fels in der Brandung, das solide Fundament unseres Lebens und unserer Ehe.“

Nicht nur die Passagiere vor Ort zeigten sich von Fells Rede emotional berührt – auch online löste das Video durchweg positive Reaktionen aus.

So lautet ein Kommentar unter dem TikTok-Video etwa: "Man denke nur an die vielen Familien, Menschen und Kulturen, die er im Alleingang auf der ganzen Welt miteinander verbunden hat. Danke!"

