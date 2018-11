In Genf kam am Dienstag ein ganz besonderer Stein unter den Hammer. Ein rosafarbener Diamant, der so selten ist, dass er sogar einen eigenen Namen bekommen hat. O-TON RAHUL KADAKIA, CHRISTIE'S: "Ladies and Gentlemen, the Pink Legacy Diamond." Der Stein wurde vor ungefähr einhundert Jahren in Südafrika gefunden und war lange Zeit in Besitz der Familie Oppenheimer. Der Diamond wiegt 19 Karat und ist für einen rosafarbenen Diamanten außergewöhnlich groß. Doch es gibt noch andere Eigenschaften, die Francois Curiel vom Auktionshaus Christies in Verzückung versetzen. O-TON FRANCOIS CURIEL, CHRISTIE'S EUROPA: "Die Sättigung des Rosa ist genau richtig, die Form ist wunderschön und das Gewicht… 19 Karat! Es gibt einige Diamanten, es gibt auch einige pinke Diamanten in der Welt, die haben vier, fünf oder vielleicht sechs Karat. Aber ein 19-karätiger Diamant dieser Qualität ist extrem selten." Entsprechend hoch war der Andrang bei der Auktion in Genf. Den Zuschlag erhielt am Ende der US-amerikanische Luxusjuwelier Harry Winston. Er kaufte den Stein für den Rekordpreis von 44 Millionen Euro.