Eine Straße in unmittelbarer Nähe des Tatorts in Pittsburgh. Bei dem Anschlag auf eine US-Synagoge in Pittsburgh sind nach offiziellen Angaben elf Menschen getötet worden. Zudem gebe es sechs Verletzte, darunter vier Polizisten, erklärten die Behörden im Laufe des Samstags. Der mutmaßliche Täter, ein 46-jähriger Mann, sei bei einem Feuergefecht verletzt worden und mittlerweile in Haft. Seine Taten stünden für "die schlimmste Seite der Menschheit", so der zuständige Staatsanwalt des Bundesstaates Pennsylvania. US-Justizminister Jeff Sessions kündigte an, der Bund werde ebenfalls Anklage erheben. Dies könne zur Anwendung der Todesstrafe führen. Präsident Donald Trump verurteilte den Angriff scharf. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Süden von Illinois sagte er, die Verantwortlichen derartiger Taten müssten den "ultimativen Preis" zahlen. "Wir werden alle zusammenarbeiten müssen, um das Gift des Antisemitismus aus unserer Welt herauszuziehen", so erklärte er auf Twitter. Der mutmaßliche Täter stürmte den Behörden zufolge die Synagoge während eines Gottesdienstes und schoss um sich. Er sei unter anderem mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen. Nach Angaben der Bundesermittlungsbehörde FBI handelte der Mann allein. Er sei der Polizei vor dem Angriff offenbar nicht bekannt gewesen. Das soziale Netzwerk Gab mit Sitz in Pennsylvania bestätigte, der Verdächtige habe dort ein Benutzerkonto geführt. Darüber waren am Samstag vor der Tat antisemitische Botschaften verbreitet worden.