Eine Kuh beeindruckt in Polen aktuell viele Menschen mit ihrem besonders starken Lebenswillen. Als das Tier auf seinem Bauernhof zur Schlachtung abgeholt werden sollte, stürmte es davon. Einem Hilfsarbeiter brach die Kuh auf der Flucht den Arm, rammte sich anschließend durch einen Gitterzaun und schwamm letztlich durch einen See in der Nähe auf eine unbewohnte Insel. Das berichten unter anderem Sky News und der "Independent" unter Berufung auf polnische Medien. Den Berichten zufolge rückte dort später die Feuerwehr an, um das Tier einzufangen, doch die Kuh flüchtete kurzerhand erneut durchs Wasser auf eine weitere Insel. Seit mehr als drei Wochen hält sich das verängstigte Tier dort nun bereits auf.

Der Besitzer sagte einer polnischen Zeitung, er strebe vorerst nicht mehr an, die Kuh einzufangen. Stattdessen stelle er nun bereits wochenlang sicher, dass sie ausreichend Nahrung auf der kleinen Insel bekommt. Zudem sagte der Mann, er habe den Mitarbeitern des Schlachthofes vorher gesagt, sie sollten dem Tier lieber Beruhigungsmittel geben, da es verängstigt sei. Doch diese hätten abgelehnt.

Können Kühe überhaupt schwimmen?

Die Geschichte der Kuh sorgte in Polen bereits für Schlagzeilen. Der ehemalige Musiker, mittlerweile Politiker, Pawel Kukiz setzte einen Facebook-Post ab, in dem er anbot, für die Rettung der "Helden-Kuh" aufzukommen. Sie solle auf eine schöne Farm gebracht werden und dort ein langes, glückliches Leben führen. "Ich bin kein Vegetarier, aber die Stärke und der Wille, mit denen diese Kuh für ihr Leben kämpft, sind unschätzbar."



Und wo wir gerade bei schwimmenden Kühen sind: Im deutschspachigen Netz hält sich seit Jahren das Gerücht, Kühe könnten nicht schwimmen, da sie ob eines zu schwachen Schließmuskels von hinten volllaufen würden. Das Gerücht geht wohl auf eine entsprechende Frage in der Sat.1-Quizshow "Genail Daneben" von 2003 zurück, in der dies tatsächlich die richtige Antwort auf die Frage war, warum Kühe nicht schwimmen könnten. Womöglich ging diese fehlerhafte Frage wiederum auf eine kurze Meldung in der satirischen "Wahrheit"-Rubrik der "taz" von 2001 zurück. Tatsächlich aber können Kühe sehr wohl schwimmen, wie die "Zeit" bereits 2007 in Bezug auf die Gerüchte ausführte und auch das aktuelle Beispiel aus Polen zeigt.