Im Fall der drei polnischen Mädchen, die dem Brand in einem Escape-Room zum Opfer fielen, baten Lehrer um Rücksicht auf die Trauernden. Ein Mitarbeiter der örtlichen Schulebehörde sagte bei einer Pressekonferenz in Koszalin, er bitte alle Nutzer von sozialen Medien genau darüber nachzudenken, was sie posten, da alles, was sie schreiben diejenigen verletzen könnte, die den Verlust der Mädchen betrauern. Bis in den Abend hinein wurden Kerzen vor dem Escape-Room niedergelegt, in dem sich das Unglück ereignete. Bei Escape-Rooms geht es darum, sich anhand von gelösten Rätseln aus einem kleinen Raum zu befreien. Mit diesem Event hatten die Mädchen den Geburtstag von einer von ihnen feiern wollen. Die Besitzerin des Escape-Rooms sagte am Samstag: "Wir sorgen vor allem durch einen "Game Master" für die Sicherheit der Teilnehmer, er kümmert sich um die Gruppe und kann die ganze Zeit den Raum einsehen. Wir haben Infrarot-Kameras und können hören, was in dem Raum passiert, damit wir schnell reagieren können, wenn etwas passiert." Laut Angaben der örtlichen Ermittler war ein Leck der Gasheizung für das Feuer verantwortlich. Es brach zunächst im Warteraum aus und hinderte den Mitarbeiter, der das Spiel beaufsichtigte daran, die Tür zu öffnen. Laut der örtlichen Feuerwehr hätten die Mädchen überleben können, wenn der Veranstaltungsort ausreichende Feuerschutzvorrichtungen gehabt hätte. Seit dem Unfall wurden 178 Escape Rooms inspiziert. 129 waren nicht ausreichend ausgestattet. Polens Premierminister Morawiecki kündigte am Sonntag an, diese Räume schließen zu lassen.