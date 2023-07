Am Flughafen in Atlanta fielen sich Vater und Tochter in die Arme

von Eugen Epp Mehr als zwei Jahre lang fehlte von der sechsjährigen Majesty jede Spur, nachdem sie von ihrer Mutter entführt worden sein soll. Nun machten die Ermittler sie in Mexiko ausfindig.

Vor mehr als zwei Jahren wurden die damals vier Jahre alte Majesty und ihr Vater getrennt. Die Mutter soll das Mädchen aus dem US-Bundesstaat Georgia im April 2021 entführt haben. Bis jetzt fehlte jede Spur von Mutter und Tochter.

Die Ermittler hätten nur wenige Hinweise bekommen, denen sie bei den Nachforschungen hätten folgen können, teilte die Polizei aus Smyrna, der Heimatstadt des Vaters, mit. Doch nun verkündete die Polizei in einer Mitteilung die gute Nachricht: "Das Mädchen ist mit ihrem Vater wiedervereint." Majesty ist mittlerweile sechs Jahre alt. Beide trafen sich am Flughafen in Atlanta wieder. "Wir wünschen Majesty und ihrem Vater das Beste auf ihrem weiteren Weg", teilte die Polizeisprecherin, Lieutenant Meredith Holt, mit.

Fernsehfahndung half, das Mädchen zu finden

Auf Facebook postete die Behörde Bilder des emotionales Wiedersehens nach mehr als zwei Jahren Trennung. Darüber, wie genau es den Ermittlern gelang, das Mädchen zu finden, machte die Polizei bisher nur vage Angaben. In der Mitteilung ist lediglich die Rede von "neuen Ermittlungstechnologien". Außerdem werden die Detectives in Smyrna gelobt, die "nie aufgegeben" hätten.

Eine zentrale Rolle spielte eine Fernsehsendung, in welcher der Fall von Majesty präsentiert wurde. Offenbar gab es im Anschluss neue Hinweise. Den Ermittlern gelang es, die Mutter des Mädchens und ihren Freund in Mexiko ausfindig zu machen. In Zusammenarbeit mit den mexikanischen Behörden konnten sie festgenommen und die Sechsjährige befreit werden. Das Paar wurde an die USA ausgeliefert. Einen Tag später landete Majesty in Atlanta, wo sie von ihrem Vater in die Arme geschlossen wurde.

Mutter soll das Mädchen aus dem Haus des Vaters entführt haben

"Ich bin unglaublich dankbar und froh, mit meiner Tochter wiedervereint zu sein", sagte der US-Amerikaner. "Worte können nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin, dass meine Tochter wieder zurück zu Hause ist." Dem Mädchen gehe es gut.

Die Mutter soll Majesty im April 2021 entführt haben, während er im Garten gearbeitet habe, so der Vater. Sie habe sich mit der gemeinsamen Tochter abgesetzt und ihm später nur eine Nachricht geschrieben, wo er sein Auto, mit dem sie geflüchtet war, finden könne. Das Paar lebte zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt.

