Polizei Olpe: Vermisster 16-Jähriger aus Wenden ist tot – eine Festnahme

Im Fall des tot aufgefundenen Schülers im Sauerland hat die Polizei eine Person festgenommen. Sie befinde sich in Polizeigewahrsam, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weitere Informationen würden aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht veröffentlicht. "Die Staatsanwaltschaft will erst die Obduktion des Jungen abwarten", sagte ein Polizeisprecher. Die Leiche des 16-Jährigen war in der Nähe des Schulzentrums von Wenden bei Olpe gefunden worden. Zeugenaussagen hätten die Ermittler zum Toten geführt. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Wenige Stunden vor der Todesnachricht hatte sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Der Teenager sei nach einem Streit mit einem Freund nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Schule habr er zuvor geschwänzt. Medienberichten zufolge waren mehr als 100 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt.