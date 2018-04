Im New Yorker Stadtteil Brooklyn wurde am Mittwoch ein Mann erschossen, der ein Metallrohr auf Polizeibeamte gerichtet haben soll. Zuvor hatten Anrufer gemeldet, der Mann ziele mit einer Schusswaffe auf Fußgänger. Behörden zufolge haben drei Beamte in Zivil und einer in Uniform insgesamt zehn Schüsse auf den Mann abgegeben, nachdem dieser ein Objekt in Schusshaltung auf sie gerichtet habe. Polizeichef Terence Monahan. "Die Officer sind ihm sofort zu Hilfe geeilt und einen Rettungswagen angefordert. Im Kings-County-Krankenhaus wurde er für tot erklärt. Dies ist eine Aufnahme des Objektes, ein Rohr mit einer Art Aufsatz. Die Anrufer sprachen nicht von einem Verwirrten, sondern von einem Mann, der eine Waffe auf Passanten richtet." Das Opfer war Afroamerikaner. Nach dem Vorfall versammelten sich zahlreiche Menschen auf der Strasse und skandierten "Unterdrücker" in Richtung der Polizei. "Die Polizisten haben sofort geschossen, kein 'Stehen bleiben, Hände hoch' - nichts dergleichen. Direkt geschossen." Zahlreiche unbewaffnete Schwarze sind in den USA bereits durch Polizeischüsse getötet worden, erst vor kurzem im kalifornischen Sacramento, wo ein 22-Jähriger im Garten seiner Großmutter erschossen wurde. Hier hatten Beamte ein Handy in den Händen des Opfers für eine Schusswaffe gehalten.