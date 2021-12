Sehen Sie im Video: Jugendliche droht zu Ertrinken – doch ihre Familie eilt zur Rettung.









Dramatische Aufnahmen aus Brasilien. Ein Video einer Überwachungskamera zeigt den Moment, als eine Jugendliche um ihr Leben kämpft. Die langen Haare des Mädchens sind in die Saugpumpe des Swimmingpools geraten. Die Saugkraft der Pumpe ist zu stark und der Kopf des Mädchens ist gefangen, unter Wasser. Befreien kann sie sich nicht. Obwohl die Familie sich in der Nähe des Pools aufhält, scheint niemand die gefährliche Situation zu bemerken. Das Mädchen versucht mit ihren Beinen auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Doch es vergeht eine volle Minute bis andere Kinder die Eltern rufen. Endlich springt ein erwachsenes Familienmitglied ins Becken, aber ausrichten kann der Mann nichts. Bis ein Familienmitglied ein Messer holt, um die Haare des Mädchens abzuschneiden vergeht eine weitere Minute. Als sie endlich befreit ist, ist das Mädchen bereits bewusstlos. Schließlich gelingt es den Familienmitgliedern das Mädchen zu reanimieren. Die Mutter des Mädchens hat das Video des Unfalls auf Instagram veröffentlicht. Sie will auf die Gefahren aufmerksam machen, die von dieser Art Absaugpumpen von Swimmingpools ausgehen. „WARNUNG????????", schreibt sie. „Das folgende Video zeigt, wie meine Tochter ertrinkt, weil sie sich in einem Sauger verfangen hat." Sie empfiehlt Besitzern ähnlicher Einrichtungen, die Pumpen beim Baden auszuschelten und Kinder auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Außerdem dürfe man Kinder nie unbeaufsichtigt schwimmen lassen. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber bereits wenige Stunden später wieder verlassen.

Mehr