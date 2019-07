Der Kampf gegen das Flammenmeer im Zentrum Portugals hält an. Rund 1800 Feuerwehrleute versuchen aus der Luft und vom Boden aus den ersten großen Waldbrand in diesem Jahr unter Kontrolle zu bekommen. Im Bezirk Castelo Branco, rund 230 Kilometer nordöstlich von Lissabon, waren am Wochenende mehrere Feuer ausgebrochen. Nach Aussage des Innenministeriums wird nicht ausgeschlossen, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, da die Brände zu ähnlicher Zeit in nahe gelegenen Regionen ausbrachen. Eine Anwohnerin in der Region Mação ist verzweifelt: "Was für ein Unglück hier am Haus meines Bruders. Das ganze Gebäude ist aus Holz. Ich habe mehr Angst um sein Haus als um meins, weil sein Haus aus Holz gebaut und er nicht da ist. Er ist Frankreich." Nach Behördenangaben wurden bisher Dutzende Personen verletzt. Aber das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht abzusehen. Diese Region im Zentrum Portugals hat häufiger mit Waldbränden zu kämpfen. Im Sommer und Herbst 2017 sind durch Waldbrände 106 Menschen ums Leben gekommen.