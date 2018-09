Der Laie erkennt hier vermutlich nicht allzu viel. Es sieht so aus, als lägen einfach nur ein paar Gegenstände im Sandboden auf dem Meeresgrund. Aber das, was kürzlich in der Nähe von der portugiesischen Hauptstadt Lissabon im Atlantik entdeckt wurde, das ist ein wahrer Schatz für die Archäologen, wie der Leiter der Forschungsgruppe auf einer Pressekonferenz Anfang der Woche unterstrich: "Die Objekte, die wir gefunden haben, sind wirklich sehr gut erhalten, zum Beispiel die Bronzeobjekte. Das sind unter anderem die Kanonen. Und überhaupt alles, was wir gefunden haben, ist in einem extrem guten Zustand. Daher sind die geborgenen Gegenstände von sehr großem Wert für unser kulturelles Erbe." Im Detail handelte es sich um ein Schiff, das zwischen 1575 und 1625 gesunken sein muss. An Bord waren unter anderem Gewürze sowie chinesische Keramiken. Die Forschungsarbeiten wurden von der Lissaboner Nova Universität, der portugiesischen Regierung und der Marine durchgeführt.