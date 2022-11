Lotterie in den USA 1,2 Milliarden Dollar im Powerball-Jackpot – der zweithöchste in der Geschichte

von Jessica Kröll Ein gigantischer Gewinn lockt Lotteriespieler in den USA. Dort liegen rund 1,2 Milliarden Dollar im Powerball-Jackpot. Das hat es in der dreißigjährigen Geschichte bislang erst einmal gegeben.

1,2 Milliarden Dollar – auf diese unfassbare Summe ist der Powerball-Jackpot in den USA angewachsen, nachdem bei der Ziehung am Montag kein Gewinner ermittelt werden konnte. Dabei wurden mehr als 5,4 Millionen Lose mit Geldpreisen in Höhe von 59,9 Millionen Dollar ausgespielt, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. Darunter waren zehn Gewinner, die je eine Million Dollar gewannen und drei Lose, die einen Preis von zwei Millionen Dollar absahnten.

Sollte ein Spieler den Jackpot am Mittwoch knacken, so wäre dies der zweitgrößte Jackpot in der 30-jährigen Geschichte von Powerball und der viertgrößte in der Geschichte der US-Lotterie. Der Weltrekord-Jackpot betrug 1,586 Milliarden Dollar. Diesen Rekordgewinn teilten sich im Januar 2016 drei Powerball-Glückspilze in Kalifornien, Florida und Tennessee.

Powerball-Jackpot wurde zuletzt im August abgeräumt

Zuletzt wurde der Powerball-Jackpot am 3. August geknackt, als ein Los in Pennsylvania alle fünf weißen Kugeln und den roten Powerball traf und einen Jackpot von 206,9 Millionen Dollar gewann. "Seitdem gab es 37 Ziehungen in Folge ohne einen Hauptgewinner“, so das Unternehmen.

Die Powerball-Lotterie in den USA erfreut sich großer Beliebtheit. Ein Los kostet 2 Dollar pro Spiel. Die Powerball-Ziehungen werden jeden Montag, Mittwoch und Samstag live aus dem Ziehungsstudio der Florida Lottery in Tallahassee und im Internet unter Powerball.com übertragen.

Chance auf den Jackpot liegen bei 1 zu 292,2 Millionen

Jackpot-Gewinner können wählen, ob sie ihren Gewinn in Form einer Annuität, die in 30 gestaffelten Zahlungen über 29 Jahre ausgezahlt wird, oder als Pauschalbetrag erhalten möchten. Bei beiden ausgeschriebenen Gewinnoptionen fallen keine Steuern an. Die Gesamtchancen auf einen Gewinn liegen bei 1 zu 24,9. Die Chance, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 292,2 Millionen.

Quellen: powerball.com, CNN