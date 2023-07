von Eugen Epp 1,08 Milliarden US-Dollar befanden sich im Jackpot der Powerball-Lotterie, der jetzt geknackt wurde. Der Gewinner darf nun entscheiden, in welcher Form er den Mega-Gewinn ausgezahlt haben möchte.

Über Wochen stieg und stieg die Summe, bis in schier unglaubliche Höhen – jetzt ist der Jackpot der Powerball-Lotterie in den USA geknackt worden. Wochenlang hatte kein Spieler die richtigen Zahlen getippt, so dass zuletzt 1,08 Milliarden US-Dollar im Topf lagen. Umgerechnet sind das 960 Millionen Euro.

Über die riesige Gewinnsumme kann sich ein Spieler aus dem Bundesstaat Kalifornien freuen. Dort wurde laut Angaben der Lotterie zumindest das erfolgreiche Los verkauft – nämlich in einem Supermarkt in Los Angeles. Investieren musste der Lottogewinner nur zwei Dollar. Es war der dritthöchste Jackpot in der Geschichte der Lotterie und der sechsthöchste, der in den Vereinigten Staaten jemals gewonnen wurde, teilte Powerball mit.

Powerball-Jackpot: Einmal 558 Millionen Dollar oder eine Milliarde in Raten?

Der Gewinner hat nun die Wahl, ob er sich die riesige Summe in Raten auszahlen lassen will. In diesem Fall würde er die ganzen 1,08 Milliarden Dollar bekommen. Eine Zahlung würde sofort erfolgen, danach folgen 29 jährliche Ausschüttungen, die jeweils um fünf Prozent ansteigen. Alternativ kann er (oder sie) sich auch dafür entscheiden, das Geld auf einen Schlag zu erhalten. Dann würden allerdings lediglich 558,1 Millionen US-Dollar ausgezahlt werden.

So oder so müssen auf den Lottogewinn nationale und bundesstaatliche Steuern gezahlt werden. Die nationale Steuer beträgt 25 Prozent für US-Bürger, die bundesstaatliche richtet sich nach dem Wohnsitz des Glückspilzes. Abzuwarten bleibt, ob dieser in nächster Zeit seine Identität enthüllen wird – Experten raten aus Sicherheitsgründen dringend davon ab, erst recht bei so exorbitant hohen Gewinnsumme.

Rekord-Jackpot wurde im vergangenen Jahr geknackt

Doch nicht nur der Hauptgewinner dürfte am Mittwochabend zu unverhofftem Reichtum gekommen sein. 36 Spieler aus 16 Bundesstaaten hätten zumindest fünf Zahlen richtig getippt, teilte die Lotterie mit. Die Besitzer der jeweiligen Lose können sich in vielen Staaten über eine Million Dollar als Gewinn freuen.

Die Chancen, den gesamten Jackpot abzuräumen, lagen nach Angaben von Powerball bei eins zu 292,2 Millionen. Der höchste Jackpot der Powerball-Lotterie wurde erst im vergangenen Jahr geknackt. Damals betrug die Gewinnsumme mehr als zwei Milliarden Dollar – und der Gewinner kam ebenfalls aus Kalifornien.

Quelle: Powerball