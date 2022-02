In den USA ist ein Priester zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass Tausende von ihm durchgeführte Taufen ungültig sind. Und das nur, weil er ein einziges Wort geändert hatte.

Kleines Wort, große Wirkung: Weil er bei seinen Taufen ein falsches Wort benutzt hat, ist ein Priester in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona zurückgetreten. Statt "Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes", sagte der Geistliche "Wir taufen dich ... ". Dadurch sind Tausende von Taufen, die er in seiner Priester-Laufbahn durchgeführt hatte, ungültig, wie mehrere US-Medien berichten.

Demnach stellte die vatikanische Glaubenskongregation 2020 klar, dass die Verwendung des "wir" während des Sakraments ungültig ist. "Das Problem bei der Verwendung von 'Wir' ist, dass es nicht die Gemeinschaft ist, die eine Person tauft, sondern Christus, und er allein, der allen Sakramenten vorsteht, und so ist es Christus Jesus, der tauft", wird der Bischof der Diözese Phoenix, Thomas J. Olmsted, zitiert.

Taufen des Priesters sind alle ungültig

In einem offenen Brief hatte Olmsted mitgeteilt: "Mit aufrichtiger pastoraler Besorgnis teile ich den Gläubigen mit, dass die von Reverend Andres Arango, einem Priester der Diözese Phoenix, durchgeführten Taufen ungültig sind. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger Prüfung durch die Verantwortlichen der Diözese und nach Rücksprache mit der Kongregation für die Glaubenslehre in Rom getroffen“.

Royals Bilder wie aus Bullerbü: Sofia und Carl Philip von Schweden taufen Sohn Julian 1 von 12 Zurück Weiter Zurück Weiter Eine Taufe wie aus dem Bilderbuch: Sofia und Carl Philip von Schweden haben ihren dritten Sohn, Prinz Julian, in der Kapelle von Schloss Drottningholm in Stockholm taufen lassen. Der Junge kam am 26. März zur Welt. Er hat bereits zwei ältere Brüder: Prinz Gabriel und Prinz Alexander. Mehr

Einer Sprecherin zufolge ist Arango seit 1995 Priester und führt seitdem auch Taufen durch. Er praktizierte auch in San Diego und Brasilien. "Ich gehe davon aus, dass er von Beginn seiner Priesterschaft an die falschen Worte verwendet hat, bis die Diözese im letzten Sommer darauf aufmerksam gemacht wurde“. Sie sagte, sie wisse nicht genau, wie viele Menschen betroffen seien, glaube aber, dass die Zahl in die Tausende gehe. Taufen, die nach dem 17. Juni 2021 durchgeführt wurden, gelten als gültig, fügte sie hinzu.

Priester spricht Gemeinde in Brief sein Bedauern aus

In einem Brief an seine Gemeinde schrieb der Geistliche: "Es macht mich traurig zu erfahren, dass ich während meines Dienstes als Priester ungültige Taufen durchgeführt habe, indem ich regelmäßig eine falsche Formel verwendet habe. Ich bedauere zutiefst meinen Fehler und die Auswirkungen, die dies auf zahlreiche Menschen in Ihrer Gemeinde und anderswo hatte."

Er sagte, er sei mit Wirkung vom ersten Februar zurückgetreten, damit er "meine Energie und meinen Vollzeitdienst dazu einsetzen kann, dies zu beheben und die Betroffenen zu heilen. Ich entschuldige mich aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten, die meine Handlungen verursacht haben und bitte Sie aufrichtig um Ihre Gebete, Vergebung und Ihr Verständnis", schrieb er.

Die Diözese teilte mit, Arango habe sich "nicht selbst von seiner Berufung und seinem Dienst disqualifiziert" und bleibe "ein Priester in gutem Ruf". Diejenigen, die glauben, dass sie oder ihre Kinder von ihm getauft wurden, könnten online ein Formular ausfüllen, um ordnungsgemäß getauft zu werden. Nachfolgende Sakramente, einschließlich der Eheschließung, müssen nach Angaben der Diözese Phoenix möglicherweise von denjenigen wiederholt werden, die von Arango ungültig getauft wurden.

Quellen: NBC News, "New York Post", St. Gregory Catholic Church