Bis das Jahr 2020 in allen Zeitzonen angekommen ist, dauert es ganze 26 Stunden. Ein Überblick nach Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) vom Vormittag des 31. Dezember bis zum Mittag des 1. Januar - mit jeweils einer Auswahl von Ländern und Orten:

Im Überblick: Wann die Korken wo knallen

11.00 Uhr: z.B. Samoa und Weihnachtsinsel/Kiribati

12.00 Uhr: z.B. Neuseeland

13.00 Uhr: z.B. Tuvalu im Pazifik

14.00 Uhr: z.B. Großteil von Australien, darunter Sydney

15.00 Uhr: z.B. Teile Australiens, darunter Brisbane

16.00 Uhr: z.B. Südkorea und Japan

17.00 Uhr: z.B. Philippinen, Malaysia, Singapur

18.00 Uhr: z.B. Thailand, Vietnam

19.00 Uhr: z.B. Bangladesch und Bhutan

19.30 Uhr: z.B. Indien und Sri Lanka

20.00 Uhr: z.B. Malediven und Pakistan

21:00 Uhr: z.B. Armenien, Vereinigte Arabische Emirate

22:00 Uhr: z.B. Türkei, Russlands Hauptstadt Moskau, Kenia

23:00 Uhr: z.B. Griechenland, Finnland, Baltikum, Rumänien

00:00 Uhr: z.B. Deutschland und weite Teile der EU

01:00 Uhr: z.B. Großbritannien, Portugal, Island

02:00 Uhr: z.B. Kap Verde

03:00 Uhr: z.B. Teile Brasiliens, darunter Rio, São Paulo

04:00 Uhr: z.B. Argentinien, Uruguay

05:00 Uhr: z.B. Bolivien, Venezuela

06:00 Uhr: z.B. US-Ostküste mit New York, Kuba, Peru

07:00 Uhr: z.B. Mexiko-Stadt und Teile der USA (Chicago)

08.00 Uhr: z.B. Teile Kanadas (Calgary) und der USA (Denver)

09:00 Uhr: z.B. Kalifornien in den USA mit Los Angeles

10:00 Uhr: z.B. Alaska (USA)

11:00 Uhr: z.B. Honolulu in Hawaii (USA)

12:00 Uhr: z.B. Pago Pago (Amerikanisch Samoa)

13:00 Uhr: Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik (unbewohnt)

Dabei unterscheiden sich viele Länder auch in der Art, wie sie Silvester begehen. So gehört für viele etwa ein ordentliches Feuerwerk dazu – im Ausland sieht das mitunter ganz anders aus. Wie Silvester in anderen Ländern gefeiert wird, lesen Sie hier:

Zumindest in Deutschland sind noch nie so große Mengen Feuerwerkskörper nach Deutschland eingeführt worden, wie im Jahr 2018: Rund 47.400 Tonnen Silvesterraketen, Böller und Co. im Wert von 121 Millionen Euro wurden damals importiert, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Vorjahresvergleich stieg die eingeführte Menge damit um fast elf Prozent und im Vergleich zu 1999 sogar um 48 Prozent.

Über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zum Jahreswechsel war in den vergangenen Wochen eine heftige Debatte entbrannt. Laut Bundesumweltamt verursachen Silvesterraketen und Böller enormen Müll und setzen beträchtliche Mengen von Plastik und Feinstaub frei.

Wie bereits in den Vorjahren kamen fast alle 2018 nach Deutschland eingeführten Feuerwerkskörper aus der Volksrepublik China. In diesem Jahr ist allerdings in den Innenstadtbereichen einer Reihe von Kommunen das Zünden von Feuerwerk wegen Sicherheitsbedenken untersagt, dort dürfen die Feiernden um Mitternacht bloß die Sektkorken knallen lassen.