„Ich weiß, dass Sie durstig sind“, mit diesen Worten überreicht der Organisator einer Protestkundgebung in den USA einer Polizeieinheit eine große Packung Mineralwasser. Die Geste steht in krassem Gegensatz zu den Fernsehbildern der letzten Tage, wo Polizisten gegen randalierende Demonstranten gewaltsam vorgehen und sich die Fronten immer weiter verhärten. In New York und Washington kam es zu kriegsähnlichen Zuständen. Anders bei einer Demonstration in Pittsburgh, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Überbringer der Wasserspende heißt Alexander Cash. Er ist 23 und Organisator eines „Black Lives Matter“ Marschs. Sein Ziel: eine friedliche Kundgebung. Während er das Wasser überreicht, beruhigt er die Polizisten: „Ich wollte euch nicht anbrüllen“ …“Ich versuchte lediglich eine Nachricht zu übermitteln. Ich weiß, Sie machen ihren Job gut und ich bin nicht wütend auf Sie“. Das Video wurde am Sonntag auf Twitter veröffentlicht und wurde bereits rund 4 Millionen Mal aufgerufen. Cash öffnet den Beamten sogar noch die Folienverpackung. Wie aus einem Mund bedankt sich die Einheit. Twitter User bedanken sich bei Cash, aber auch bei der Polizei, die Geste beider Seiten sei das, was die Situation jetzt brauche, damit sich die Lage in Amerika wieder entspanne.