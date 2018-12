Brutale Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Beamten der französischen Polizei. Während erneuter Proteste der sogenannten Gelbwesten auf der Pariser Prachtstraße Champs Elysees am Samstagabend haben Demonstranten Polizisten angegriffen. Diese setzen Tränengas ein, einer der Polizisten zog seine Dienstwaffe und richtete sie auf die Demonstranten. Die Polizei nahm 109 Menschen fest, sieben blieben zunächst in Gewahrsam. Trotz der örtlich noch immer aufflammenden Brutalität der Ausschreitungen ebben die Proteste der sogenannten Gelbwesten gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron immer mehr ab. Am sechsten Aktions-Samstag nahmen bis zum Nachmittag landesweit nach offiziellen Angaben rund 39.000 Menschen teil. In Paris sprachen die Behörden von rund 2000 Demonstranten, die durch die Straßen zogen. In der Nähe von Perpignan im Süden des Landes starb am Samstag ein Mensch, als sein Auto in einem von Demonstranten blockierten Kreisverkehr mit einem Lastwagen zusammenstieß. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit Mitte November anhaltenden Protesten auf zehn. Entzündet hatten sich die Proteste an Ökosteuerplänen und damit verbundenen Benzinpreiserhöhungen. Sie wuchsen sich aber schnell zu Massendemonstrationen gegen Macrons Wirtschaftspolitik aus. Mittlerweile hat der Staatschef eingelenkt. Unter anderem kippte er die Ökosteuer und erhöhte den Mindestlohn. Am Freitagabend segnete der Senat die letzten Teile des Sozialpakets ab. Macrons Zugeständnisse reißen allerdings ein Milliardenloch in die Staatskasse.