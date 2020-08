Sehen Sie im Video: Bushido und Arafat Abou-Chaker treffen sich vor Gericht wieder.





Hier kommt Arafat Abou-Chaker beim Amtsgericht Tiergarten in Berlin an. Seit Montag steht der mutmaßliche Clanchef und weitere Familienangehörige vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, den Rapper Bushido eingesperrt, bedroht und geschlagen zu haben. Auslöser der Taten war dem Landgericht zufolge die Tatsache, dass Bushido die gemeinsame Geschäftsbeziehung aufgelöste hatte. Lisa Jani, Sprecherin des Landgerichts: "Den Angeklagten werden unter anderem versuchte räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung, Untreue und anderes vorgeworfen. So sollen sie unter anderem die Nebenkläger zu Gesprächen in Büroräumen eingesperrt haben. Das wäre dann tatsächlich eine Freiheitsberaubung. Sie sollen ihm eine halbvolle Wasserflasche an den Kopf geworfen haben und ihnen auch mit einem Stuhl traktiert haben, um ihren Willen durchzusetzen. Der Nebenkläger Bushido habe mehrere Millionen geboten als Ablösesumme und habe Rechtsanwälte einschalten wollen. Das hätten die Angeklagten aber nicht gewollt." Bushidos Zeugenaussage ist laut Jani erst einmal aufgeschoben worden, da die Verteidigung der Abou-Chakers darum gebeten habe, weiteres Material sichten zu können. Die Anklageschrift beläuft sich über 20 Seiten. Bei dem Prozess wurden 80 Zeugen benannt, darunter mehrere bekannte Rapper. Bis Ende November wird zunächst mit 20 Verhandlungstagen geplant. Der Hauptangeklagte und der Rapper waren laut Gericht Partner im Musikgeschäft. Die Geschäftsbeziehungen löste der 41-jährige Bushido im Jahr 2017 auf.

Mehr