Es müssen schreckliche Szenen gewesen sein, die sich am Sonntag Ortszeit am Kreuzfahrt-Terminal des Hafens von San Juan in Puerto Rico abgespielt haben. Wie die Lokalzeitung "Primera Hora" berichtet, stürzte ein 18 Monate altes Kleinkind beim Spielen mit seinem Opa vom Balkon einer Kabine im elften Stock der "Freedom of the Seas". Das Mädchen fiel demnach etwa 45 Meter in die Tiefe und schlug auf dem Anleger aus Beton auf. Die Kleine erlag wenig später ihren schweren Verletzungen. In lokalen Medien kursieren derzeit Gerüchte, wonach der Großvater seine Enkelin kurz vor dem tödlichen Sturz auf dem Arm hatte.

Ließ der Opa das Kind beim Spielen fallen?

Was eine siebentägige Kreuzfahrt durch die Karibik werden sollte, geriet für die Familie aus Indiana (USA) zur Tragödie. Das 18 Monate alte Mädchen war mit ihren Eltern, dem jüngeren Bruder und beiden Großeltern an Bord der "Freedom of the Seas", einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Weit mehr als 4.000 Menschen haben auf dem 300 Meter langen Ozeanriesen Platz. Die Familie hatte ihre Kabinen im elften Stock bezogen. Wenige Stunden bevor das Schiff ablegen und sich von San Juan aus auf die Reise in die südliche Karibik machen wollte, geschah das Unglück.

Dem Bericht der "Primera Hora" zufolge, ging der erste Notruf um 16:27 Uhr bei der Polizei in San Juan ein. Was in den Minuten zuvor am Fenster der Kabine im elften Stock passiert, ist unklar. Die Lokalzeitung "Telemundo PR" will erfahren haben, dass das verunglückte Mädchen aus dem Fenster geschaut habe und dabei gestürzt sei. Laut "Elvocero" soll es auf dem Arm des Großvaters gewesen. Der sei ausgerutscht und habe dabei seine Enkelin losgelassen. Nach vorläufigen Ermittlungen prallte die Kleine dann zunächst auf ein Rettungsboot. Wenige Momente später schlug sie auf dem Beton des Anlegers auf. Im Krankenhaus konnten Ärzte schließlich nur noch ihren Tod feststellen.

Ermittler suchen nach Unglücksursache

"Das alles ist tragisch und sehr traurig", zitiert "Primera Hora" einen puerto-ricanischen Behördensprecher. Elmer Román erklärte dem Blatt, dass der Großvater das Mädchen aus dem Fenster gehalten habe. Dann sei es ihm aus den Händen gefallen. Ob diese Version stimmt, versuchen Ermittler nun zu klären. Die Familie des Mädchen konnte bisher noch nicht befragt werden. Bereits kurz nach dem Unglück soll sich der Kapitän über Lautsprecher an die Passagiere gewandt und der Familie sein Mitgefühl ausgedrückt haben. Das Schiff mit mehr als 3.600 Menschen an Bord ist trotz des tragischen Unglücks in See gestochen und liegt seit Montagmorgen vor Philipsburg auf den Kleinen Antillen auf Reede.

Quellen: "Primera Hora"; "Telemundo"; "El Vocero"